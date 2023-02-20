Талибы планируют превратить часть военных баз в Афганистане в специальные экономические зоны

Талибы решили открыть в Афганистане кучу особых экономических зон

Движение "Талибан" решило противодействовать грядущему экономическому кризису, спровоцированному приходом талибов к власти в Афганистане, переформатированием части военных баз. На их территории откроют особые экономические зоны.

Об этом сообщает издание BBC.

Попытка избежать экономической катастрофы

Радикальное исламистское движение "Талибан", которое сейчас контролирует Афганистан, решило пойти на радикальные шаги, чтобы спасли экономику страны от грядущего экономического кризиса.

Ситуация в Афганистане начала резко ухудшаться после того, как со страной после захвата в ней власти талибами перестали сотрудничать основные страны-доноры.

Кроме того, большинство международных организаций перестали работать в Афганистане после смены власти.

Конверсия военных баз

Выходом из складывающейся ситуации Талибан видит переформатирование военных баз, где размещались иностранные контингенты.

На территории этих баз планируют создать особые экономические зоны. В чем будет их особенность, заместитель премьер-министра по экономическим вопросам мулла Абдул-Гани Барадар, и анонсировавший эту реформу, не сообщил.

Известно лишь, что проект конверсии военных баз начнется с Кабула и северной провинции Балх.

Напомним, что талибы в Афганистане запретили контрацепцию женщинам.

Фото: Pixabay