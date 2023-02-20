Талибы планируют превратить часть военных баз в Афганистане в специальные экономические зоны

Талибан решил заняться бизнесом: часть военных баз планируют превратить в специальные экономические зоны
Движение "Талибан" решило противодействовать грядущему экономическому кризису, спровоцированному приходом талибов к власти в Афганистане, переформатированием части военных баз. На их территории откроют особые экономические зоны.
Об этом сообщает издание BBC.
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Попытка избежать экономической катастрофы
Радикальное исламистское движение "Талибан", которое сейчас контролирует Афганистан, решило пойти на радикальные шаги, чтобы спасли экономику страны от грядущего экономического кризиса.
Ситуация в Афганистане начала резко ухудшаться после того, как со страной после захвата в ней власти талибами перестали сотрудничать основные страны-доноры.
Кроме того, большинство международных организаций перестали работать в Афганистане после смены власти.
Конверсия военных баз
Выходом из складывающейся ситуации Талибан видит переформатирование военных баз, где размещались иностранные контингенты.
На территории этих баз планируют создать особые экономические зоны. В чем будет их особенность, заместитель премьер-министра по экономическим вопросам мулла Абдул-Гани Барадар, и анонсировавший эту реформу, не сообщил.
Известно лишь, что проект конверсии военных баз начнется с Кабула и северной провинции Балх.
Напомним, что талибы в Афганистане запретили контрацепцию женщинам.
Фото: Pixabay