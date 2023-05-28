Талібан розпочав війну проти Ірану: що відомо на цей момент

Афганський Талібан. Фото: росЗМІ

Афганський Талібан оголосив війну проти Ірану. У південно-західній провінції Німруз почалися бої. Таліби вже захопили іранську прикордонну базу.

Про це повідомляє Reuters.

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Внаслідок нападу загинули щонайменше троє людей, двоє з них — прикордонники. Талібан продовжує підтягувати свої війська до Ірану.

درله بله ويډیو.

څومره خوند کوی ماشاءالله دا دطالب جان زور دي. pic.twitter.com/TgtKqnW6AS — افغان فراهي (@AfghanFarahi81) May 27, 2023

Лідери талібів наголосили, що будуть воювати з корумпованою Ісламською Республікою Іран з більшим ентузіазмом, ніж на війні проти Америки. Один з них сказав про плани повністю завоювати Іран.

Міністерство національної оборони Афганістану звинуватило сили Ірану у відкритті вогню. Там заявили, що вважають діалог розумним способом розвʼязання будь-якої проблеми.

وضاحت!



متأسفانه چې نن ورځ یوځل بیا د افغانستان د نیمروز ولایت د کنګ ولسوالۍ اړوند سرحدي سیمو باندي ایرانی عسکرو له لوري ډزې پیل شوې او جګړه نښتې.

اسلامي امارت د هرې ستونزې لپاره خبرې اترې یوه معقوله لار ګڼي، منفي اقدامات او د جګړې لپاره بهانې لټول د یوه لوري په ګټه هم نه دي. pic.twitter.com/m79TYpzi8r — د ملي دفاع وزارت - وزارت دفاع ملی (@MoDAfghanistan2) May 27, 2023

Конфлікт між Іраном та талібами розпочався за права на воду на афганському кордоні. Річка Гільменд тече від афганських гір до іранської провінції Сістан, де впадає в озеро, яке постійно висихає. Іран звинувачує талібів у будівництві нових гребель, а також перенаправленні води.

Нагадаємо, у березні лідер Талібану наказав афганським чиновникам звільнити родичів, яких вони найняли на державні посади. В указі Хібатулли Ахундзади йдеться, що вони повинні утримуватися від наймання членів сім'ї у майбутньому.