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Талібан розпочав війну проти Ірану: що відомо на цей момент

28 травня 2023 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Талібан розпочав війну проти Ірану: що відомо на цей момент
Афганський Талібан. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Афганський Талібан оголосив війну проти Ірану. У південно-західній провінції Німруз почалися бої. Таліби вже захопили іранську прикордонну базу.

Про це повідомляє Reuters.

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Внаслідок нападу загинули щонайменше троє людей, двоє з них — прикордонники. Талібан продовжує підтягувати свої війська до Ірану.

 

Лідери талібів наголосили, що будуть воювати з корумпованою Ісламською Республікою Іран з більшим ентузіазмом, ніж на війні проти Америки. Один з них сказав про плани повністю завоювати Іран. 

Міністерство національної оборони Афганістану звинуватило сили Ірану у відкритті вогню. Там заявили, що вважають діалог розумним способом розвʼязання будь-якої проблеми.

Конфлікт між Іраном та талібами розпочався за права на воду на афганському кордоні. Річка Гільменд тече від афганських гір до іранської провінції Сістан, де впадає в озеро, яке постійно висихає. Іран звинувачує талібів у будівництві нових гребель, а також перенаправленні води.

Нагадаємо, у березні лідер Талібану наказав афганським чиновникам звільнити родичів, яких вони найняли на державні посади. В указі Хібатулли Ахундзади йдеться, що вони повинні утримуватися від наймання членів сім'ї у майбутньому.

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