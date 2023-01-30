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​​​Талибы взяли на себя ответственность за теракт в пакистанской мечети: количество жертв растет

30 января 2023 20:05
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Число жертв теракта в мечети Пешавара превысило 60 человек
Полицейские, на чьей территории произошел взрыв в мечети, продолжают спасательные работы
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Число жертв теракта в мечети в пакистанском Пешаваре превысило 60 человек, раненых уже более 150 человек. Ответственность за взрыв взяли на себя представители пакистанского Талибана.

Об этом сообщает издание CNN.

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Число жертв теракта

Как рассказал начальник полиции Пешавар Мохаммад Айджаз Хан, количество жертв террористического акта в одной из мечетей постоянно растет.

Известно о 61 погибшем. Около 150 человек получили ранения разной степени тяжести.

В помещении мечети, расположенной на территории полицейского отделения, сейчас продолжаются спасательные работы.

Заявление Талибана

Между тем, о своей причастности к теракту заявили два представителя пакистанской ветви Талибана, известной как "Техрик-и-Талибан".

Сарбакаф Мохманд и Омар Мукарам Хурасани отметили, что это преступление является местью за смерть боевика "Техрик-и-Талибан" Халида Хорасани, убитого в прошлом году.

Напомним, что сегодня, 30 января, в Пакистане в городе Пешавар была взорвана мечеть.

Взрыв произошел во время послеобеденной молитвы в северо-западном городе у границы страны с Афганистаном около 13:30 по местному времени. По горячим следам сообщили, что минимум 28 человек погибли, более 150 получили ранения. Часть постройки была разрушена, под завалами оставались люди. На месте заработали спасатели.

Представитель больницы Lady Reading Hospital Мохаммад Асим заявил, что некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. Госпиталь объявил чрезвычайное положение. Он все еще принимал пострадавших при взрыве. Людей призывали сдавать кровь.

Среди погибших было много полицейских. Пакистанский чиновник предположил, что целью нападения была полиция. Премьер-министр Пакистана Шебаз Шариф решительно осудил террористические действия. В своем заявлении Шариф сказал, что стоящие за инцидентом "не имеют ничего общего с исламом".

Фото: Capital City Police Peshawar

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