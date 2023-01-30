Кількість жертв теракту в мечеті Пешавара перевищила 60 осіб

Поліцейські, на чиїй території стався вибух у мечеті, продовжують рятувальні роботи

Кількість жертв теракту у мечеті в пакистанському Пешаварі перевищила 60 осіб, поранених уже понад 150 людей. Відповідальність за вибух взяли на себе представники пакистанського Талібану.

Про це повідомляє видання CNN.

Кількість жертв теракту

Як розповів начальник поліції Пешавара Мохаммад Айджаз Хан, кількість жертв терористичного акту у одній із мечетей постійно зростає.

Відомо про 61 загиблого. Близько 150 осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості.

У приміщенні мечеті, яка розташована на території поліцейського відділку, зараз тривають рятувальні роботи.

Заява Талібану

Тим часом, про свою причетність до теракту заявили два представника пакистанської гілки Талібану, відомої як "Техрік-і-Талібан".

Сарбакаф Мохманд і Омар Мукарам Хурасані наголосили, що цей злочин є помстою за смерть бойовика "Техрік-і-Талібан" Халіда Хорасані, якого убили минулого року.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 січня, у Пакистані в місті Пешавар підірвали мечеть.

Вибух стався під час післяобідньої молитви в північно-західному місті поблизу кордону країни з Афганістаном близько 13:30 за місцевим часом. За гарячими слідами повідомили, що мінімум 28 людей загинуло, понад 150 отримали поранення. Частина будівлі була зруйнована, під завалами залишалися люди. На місці почали працювати рятувальники.

Представник лікарні Lady Reading Hospital Мохаммад Асім заявив, що дехто з поранених перебуває у критичному стані. Госпіталь оголосив надзвичайний стан. Він все ще приймав постраждалих під час вибуху. Людей закликали здавати кров.

Серед загиблих було багато поліцейських. Пакистанський чиновник припустив, що метою нападу була саме поліція. Прем'єр-міністр Пакистану Шебаз Шаріф рішуче засудив терористичні дії. У своїй заяві Шаріф сказав, що ті, хто стоїть за інцидентом, "не мають нічого спільного з ісламом".

Фото: Capital City Police Peshawar