Террориста Гиркина еще на три месяца оставили в СИЗО, — СМИ

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин. Фото: росСМИ

В Мещанском суде Москвы принято решение продлить содержание под стражей Игорю Стрелкову (известному также как Гиркин), который ранее возглавлял донецкое ополчение. Арест продлили до 18 декабря 2023 года.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В сообщении говорится, что эта мера была принята на основании заявления следственных органов, ссылающихся на необходимость больше времени для завершения расследования. Эксперты планируют провести ряд исследований, включая молекулярно-генетическое и баллистическое.

Следствие выразило опасения, что Стрелков может попытаться вмешаться в ход расследования или даже скрыться, используя свои знания в области конспирации.

Также сообщается, что юрист, представляющий интересы Стрелкова, Гаджи Алиев, высказал своё несогласие с решением суда, назвав его предвзятым и неправедным.

Основание для обвинений против Стрелкова было связано с двумя его сообщениями в мессенджере Telegram. Игорь Стрелков находится в изоляторе "Лефортово" и отрицает свою вину в обвиняемом деле.

Напомним, что арестованный террорист Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что хочет занять кресло президента России. При этом он привел ряд аргументов, почему считает себя более подходящим кандидатом по сравнению с Владимиром Путиным.