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Терориста Гіркіна ще на три місяці залишили у СІЗО, — ЗМІ

12 вересня 2023 17:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Терориста Гіркіна ще на три місяці залишили у СІЗО, — ЗМІ
Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Міщанському суді Москви ухвалено рішення продовжити утримання під вартою Ігорю Стрєлкову (відомому також як Гіркін), який раніше очолював донецьке ополчення. Арешт продовжили до 18 грудня 2023 року.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У повідомленні йдеться, що цей захід було вжито на підставі заяви слідчих органів, які посилаються на необхідність більше часу для завершення розслідування. Експерти планують провести низку досліджень, включаючи молекулярно-генетичне та балістичне.

Слідство висловило побоювання, що Стрєлков може спробувати втрутитися в хід розслідування або навіть зникнути, використовуючи свої знання в галузі конспірації.

Також повідомляється, що юрист, який представляє інтереси Стрєлкова, Гаджі Алієв, висловив свою незгоду з рішенням суду, назвавши його упередженим та неправедним.

Підстава для звинувачень проти Стрєлкова була пов'язана з двома його повідомленнями у месенджері Telegram. Ігор Стрєлков перебуває в ізоляторі "Лефортово" та заперечує свою провину в обвинуваченій справі.

Нагадаємо, що заарештований терорист Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що хоче зайняти крісло президента Росії. При цьому він навів низку аргументів, чому вважає себе більш відповідним кандидатом у порівнянні з Володимиром Путіним.

 

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