Террористы ХАМАС убили украинского ученого и его жену в Израиле

Ффизик-теоретик Сергей Гредескул. Фото: соцсети

Во время атаки террористов ХАМАС на израильский городок Офаким 8 октября был убит выдающийся харьковский физик-теоретик Сергей Градескул и его жена Виктория. Им обоим было по 81 году.

Это подтвердил Физико-технический институт низких температур (ФТИНТ), пишет издание Status Quo.

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Что известно об ученом

Известно, что Сергей Градескул родился в 1942 году в Свердловске. Его отец был известным советским физиком Андрей Гредескул.

Мужчина окончил Харьковский университет в 1964 году. После этого работал в Харьковском физико-техническом институте, впоследствии занял должность в Физико-техническом институте низких температур Академии наук Украины.

Уже в 1990 году Сергей Градескул получил ученую степень доктора физико-математических наук.

Через год, в 1991 году, Сергей переехал в Израиль. Там он работал профессором в Университете Бен-Гуриона до 2012 года.

Сергей и Виктория Градескул. Фото: коллаж

Сколько украинцев пострадало из-за атаки ХАМАС

По имеющейся информации, жертвами террористического нападения ХАМАС стали трое украинцев.

Кроме этого, еще девять граждан Украины получили ранения. Пока информации об их состоянии и местонахождении нет. Шесть человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, с начала войны ХАМАС против Израиля в стране продолжаются активные обстрелы — не обходят они и центр страны, Тель-Авива, возле которого располагается крупнейший международный аэропорт. Большинство авиакомпаний в целях безопасности прекратили перевозку и отменили ближайшие рейсы.