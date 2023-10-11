Терористи ХАМАС вбили українського вченого та його дружину в Ізраїлі

Ффізик-теоретик Сергій Гредескул. Фото: соцмережі

Під час атаки терористів ХАМАС на ізраїльське містечко Офакім 8 жовтня було вбито видатного харківського фізика-теоретика Сергія Градескула та його дружину Вікторію. Їм обом було по 81 році.

Це підтвердив Фізико-технічний інститут низьких температур (ФТІНТ), пише видання Status Quo.

Читайте також:

Що відомо про вченого

Відомо, що Сергій Градескул народився у 1942 році в місті Свердловськ. Його батько був відомим радянським фізиком — Андрій Гредескул.

Чоловік закінчив Харківський університет у 1964 році. Після цього працював в Харківському фізико-технічному інституті, згодом обійняв посаду у Фізико-технічному інституті низьких температур Академії наук України.

Вже у 1990 році Сергій Градескул отримав науковий ступінь доктора фізико-математичних наук.

Через рік, у 1991 році, Сергій переїхав до Ізраїлю. Там він працював професором в Університеті Бен-Гуріона до 2012 року.

Сергій та Вікторія Градескул. Фото: колаж

Скільки українців постраждало через атаку ХАМАС

За наявною інформацією, жертвами терористичного нападу ХАМАС стали троє українців.

Окрім цього, ще дев'ятеро громадян України отримали поранення. Наразі інформації щодо їхнього стану та місцеперебування немає. Шестеро людей вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, від початку війни ХАМАС проти Ізраїлю в країні тривають активні обстріли — не оминають вони й центру країни, Тель-Авіва, біля якого розташовується найбільший міжнародний аеропорт. Більшість авіакомпаній у цілях безпеки припинили перевезення та скасували найближчі рейси.