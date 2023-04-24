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Tesla готовит экспорт Model Y в Канаду, — Reuters

24 апреля 2023 19:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Tesla готовит экспорт Model Y в Канаду, — Reuters
Завод Tesla. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Tesla начала производство своей модели Y в Шанхае, которая будет продаваться в Канаде в конце этого года. Этот шаг знаменует собой первый случай, когда Tesla будет поставлять автомобили в Северную Америку из Китая, и он соединит крупнейший и самый прибыльный завод компании с ее крупнейшим рынком. 

Об этом пишет Reuters.

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Tesla готовит экспорт Model Y в Канаду

Модель Y является самым продаваемым электромобилем (EV) компании в мире.

На выходных Tesla объявила на своем веб-сайте, что предложит новую, более доступную версию Model Y в Канаде. Эта новая заднеприводная версия внедорожника будет стоить на 10 000 канадских долларов (7 377,90 долларов США) ниже, чем версия с большим запасом хода, доступная на канадском рынке. Веб-сайт показывает, что клиенты в Канаде могут заказать новый вариант Model Y в период с мая по июль.

Кроме того, веб-сайт правительства Канады был обновлен в пятницу, чтобы показать, что как новый вариант Model Y, так и более дорогая версия с большим запасом хода имеют право на льготы в размере 5000 канадских долларов при покупке или аренде на четыре года.

Напомним, в начале марта компания Tesla, выпускающая электромобили, заявила, что отзывает 3470 автомобилей Model Y 2022-2023 годов выпуска в США из-за того, что болты, крепящие рамы спинок сидений второго ряда, возможно, были ненадежно затянуты.

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