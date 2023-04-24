Tesla готує експорт Model Y до Канади, — Reuters

Tesla. Фото: Reuters

Tesla розпочала виробництво своєї моделі Y в Шанхаї, яка буде продаватися в Канаді наприкінці цього року. Цей крок знаменує собою перший випадок, коли Tesla постачатиме автомобілі в Північну Америку з Китаю, і він з'єднає найбільший і найприбутковіший завод компанії з її найбільшим ринком.

Про це пише Reuters.

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Модель Y є найбільш продаваним електромобілем (EV) компанії у світі.

На вихідних Tesla оголосила на своєму вебсайті, що запропонує нову більш доступну версію Model Y в Канаді. Ця нова задньопривідна версія позашляховика коштуватиме 10 000 канадських доларів (7 377,90 доларів США) нижче, ніж версія з великим запасом ходу, доступна на канадському ринку. Вебсайт показує, що клієнти в Канаді можуть замовити новий варіант Model Y у період із травня до липня.

Крім того, вебсайт уряду Канади був оновлений у п'ятницю, щоб показати, що як новий варіант Model Y, так і більш дорога версія з великим запасом ходу мають право на пільги у розмірі 5000 канадських доларів при покупці або оренді на чотири роки.

Нагадаємо, на початку березня компанія Tesla, що випускає електромобілі, заявила, що відкликає 3470 автомобілів Model Y 2022-2023 років випуску в США через те, що болти, що кріплять рами спинок сидінь другого ряду, можливо, були ненадійно затягнуті.