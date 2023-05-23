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TikTok обжалует в суде запрет платформы в штате Монтана

23 мая 2023 17:39
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
TikTok обжалует в суде запрет платформы в штате Монтана
TikTok уже давно подозревают в ливне личных данных американцев китайскому правительству. Фото: REUTERS/Dado Ruvic
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

На прошлой неделе Монтана стала первым штатом, принявшим всеобъемлющий запрет на китайское приложение для обмена видео. В ответ TikTok подал иск в суд, утверждая, что этот запрет нарушает права на свободу слова, гарантированные Конституцией США.

Об этом сообщает издание BBC.

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TikTok обратился в суд, чтобы предотвратить введение штатом Монтана в США запрета на свою медиаплатформу.

Иск китайской платформы, поданный в понедельник в окружной суд штата Монтана, направлен на отмену "незаконного" запрета.

"Мы оспариваем неконституционный запрет TikTok в Монтане, чтобы защитить наш бизнес и сотни тысяч пользователей TikTok в Монтане. Мы верим, что наш судебный иск восторжествует, опираясь на чрезвычайно сильный набор прецедентов и фактов", — заявил представитель TikTok.

Согласно иску TikTok, запрет нарушает Первую поправку к Конституции, защищающей свободу слова. В жалобе утверждается, что запрет незаконно закрывает платформу для всех пользователей самовыражения.

Этот запрет должен вступить в силу в январе 2024 года и предлагать это приложение для скачивания на устройствах станет незаконным. Однако это не запрещает пользоваться TikTok уже имеющим его.

Китайские шпионы

Монтана с населением чуть более миллиона ранее запретила TikTok на правительственных устройствах в декабре.

TikTok утверждает, что у него 150 миллионов американских пользователей, которые в основном состоят из подростков и людей в возрасте до двадцати лет. Тем не менее, беспокойство относительно потенциальных рисков для национальной безопасности, связанных с TikTok, высказывались в разных политических кругах США.

Как китайская компания, TikTok принадлежит ByteDance, постоянно отрицающей, что контролируется китайским правительством.

В иске также утверждается, что штат Монтана превысил свои полномочия, вмешавшись в вопросы данных пользователей и национальной безопасности, относящихся к компетенции федерального правительства. В нем утверждается, что запрет основан на "необоснованных предположениях" о доступе китайского правительства к данным TikTok.

Правительственные юристы штата Монтана ожидают юридических проблем и выражают готовность защищать запрет в суде.

Напомним, недавно TikTok засветился в еще одном скандале. Сообщается, что платформа получает прибыль от продаж нелегальной и опасной косметики.

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