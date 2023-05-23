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TikTok оскаржить у суді заборону платформи у штаті Монтана

23 травня 2023 17:39
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
TikTok оскаржить у суді заборону платформи у штаті Монтана
TikTok вже давно підозрюють у зливі особистих даних американців китайському уряду. Фото: REUTERS/Dado Ruvic
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Минулого тижня Монтана стала першим штатом, який прийняв всеосяжну заборону на китайський додаток для обміну відео. У відповідь TikTok подав позов до суду, стверджуючи, що ця заборона порушує права на свободу слова, гарантовані Конституцією США.

Про це повідомляє видання BBC.

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TikTok проти штату Монтана

TikTok звернувся до суду, щоб запобігти запровадженню штатом Монтана в США заборони на свою медіа-платформу.

Позов китайської платформи, поданий в понеділок до окружного суду штату Монтана, має на меті скасувати "незаконну" заборону. 

"Ми оскаржуємо неконституційну заборону TikTok в Монтані, щоб захистити наш бізнес і сотні тисяч користувачів TikTok в Монтані. Ми віримо, що наш судовий позов переможе, спираючись на надзвичайно сильний набір прецедентів і фактів", — заявив представник TikTok.

Згідно з позовом TikTok, заборона порушує Першу поправку до Конституції, яка захищає свободу слова. У скарзі стверджується, що заборона незаконно закриває платформу для всіх користувачів для самовираження.

Ця заборона має набути чинності в січні 2024 року і пропонувати цей додаток для скачування на пристроях стане незаконним. Однак це не забороняє користуватися TikTok тим, хто вже його має.

Китайські шпигуни

Монтана, з населенням трохи більше мільйона, раніше заборонила TikTok на урядових пристроях у грудні.

TikTok стверджує, що має 150 мільйонів американських користувачів, які в основному складаються з підлітків і людей у віці до двадцяти років. Тим не менш, занепокоєння щодо потенційних ризиків для національної безпеки, пов'язаних з TikTok, висловлювалися в різних політичних колах США.

Як китайська компанія, TikTok належить ByteDance, яка постійно заперечує, що контролюється китайським урядом.

У позові також стверджується, що штат Монтана перевищив свої повноваження, втрутившись у питання даних користувачів і національної безпеки, які належать до компетенції федерального уряду. У ньому стверджується, що заборона заснована на "необґрунтованих припущеннях" щодо доступу китайського уряду до даних TikTok.

Урядові юристи штату Монтана очікують юридичних проблем і висловлюють готовність захищати заборону в суді.

Нагадаємо, нещодавно TikTok засвітився у ще одному скандалі. Повідомляється, що платформа отримує прибуток від продажу нелегальної та небезпечної косметики.

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