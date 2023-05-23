TikTok оскаржить у суді заборону платформи у штаті Монтана
Минулого тижня Монтана стала першим штатом, який прийняв всеосяжну заборону на китайський додаток для обміну відео. У відповідь TikTok подав позов до суду, стверджуючи, що ця заборона порушує права на свободу слова, гарантовані Конституцією США.
Про це повідомляє видання BBC.
TikTok проти штату Монтана
TikTok звернувся до суду, щоб запобігти запровадженню штатом Монтана в США заборони на свою медіа-платформу.
Позов китайської платформи, поданий в понеділок до окружного суду штату Монтана, має на меті скасувати "незаконну" заборону.
"Ми оскаржуємо неконституційну заборону TikTok в Монтані, щоб захистити наш бізнес і сотні тисяч користувачів TikTok в Монтані. Ми віримо, що наш судовий позов переможе, спираючись на надзвичайно сильний набір прецедентів і фактів", — заявив представник TikTok.
Згідно з позовом TikTok, заборона порушує Першу поправку до Конституції, яка захищає свободу слова. У скарзі стверджується, що заборона незаконно закриває платформу для всіх користувачів для самовираження.
Ця заборона має набути чинності в січні 2024 року і пропонувати цей додаток для скачування на пристроях стане незаконним. Однак це не забороняє користуватися TikTok тим, хто вже його має.
Китайські шпигуни
Монтана, з населенням трохи більше мільйона, раніше заборонила TikTok на урядових пристроях у грудні.
TikTok стверджує, що має 150 мільйонів американських користувачів, які в основному складаються з підлітків і людей у віці до двадцяти років. Тим не менш, занепокоєння щодо потенційних ризиків для національної безпеки, пов'язаних з TikTok, висловлювалися в різних політичних колах США.
Як китайська компанія, TikTok належить ByteDance, яка постійно заперечує, що контролюється китайським урядом.
У позові також стверджується, що штат Монтана перевищив свої повноваження, втрутившись у питання даних користувачів і національної безпеки, які належать до компетенції федерального уряду. У ньому стверджується, що заборона заснована на "необґрунтованих припущеннях" щодо доступу китайського уряду до даних TikTok.
Урядові юристи штату Монтана очікують юридичних проблем і висловлюють готовність захищати заборону в суді.
Нагадаємо, нещодавно TikTok засвітився у ще одному скандалі. Повідомляється, що платформа отримує прибуток від продажу нелегальної та небезпечної косметики.