Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Тысячи людей выбирают работу в Швейцарии и ездят на нее каждый день из-за границы: в чем причина arrow

Тысячи людей выбирают работу в Швейцарии и ездят на нее каждый день из-за границы: в чем причина

20 августа 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Тысячи людей выбирают работу в Швейцарии и ездят на нее каждый день из-за границы: в чем причина
В Швейцарию ежедневно ездит около 65 000 граждан Германии на работу. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На работу в Швейцарию ежедневно ездит около 65 000 граждан Германии. Также в страну ездят и жители других соседних стран. Дело в том, что они хотят улучшить свой уровень жизни, ведь цены в Германии ниже.

Об этом пишет издание Thelocal.de.

Читайте также:

Откуда ездят на работу в Швейцарию

Сообщается, что около 380 тысяч человек из соседних стран сейчас работают в Швейцарии. И большинство из них ездят на работу каждый день. Это преимущественно жители приграничных населенных пунктов в Германии, Франции, Италии.

Немецкие работники хвалят "высшие зарплаты и лучшие условия труда", чем в своей стране.

"Любой, кто работает в Швейцарии, но живет в Германии, имеет выгоду от швейцарской зарплаты. Она почти вдвое выше, чем в их стране, что более чем покрывает относительно низкие цены дома", — пишет издание.

Отмечается, что средняя швейцарская зарплата значительно выше немецкого: более 6700 франков в месяц против 3650 евро (3480 франков).

Для жителей других соседних стран экономические преимущества работы в Швейцарии также значительны. Французы составляют крупнейшую группу "трансграничных" работников в стране: граждане Франции получили 222 000 разрешений G. На втором месте — итальянцы (около 92 000 разрешений).

"Жители Италии получают меньше финансовых выгод, чем их коллеги из Франции и Германии, поскольку зарплаты в кантоне Тичино, где работают большинство итальянцев. одни из самых низких в Швейцарии. Здесь можно заработать в среднем 44 600 швейцарских франков в год", — пишет издание.

Напомним, уже в ближайшие дни немецкая оружейная компания Rheinmetall планирует приступить к обслуживанию танков в Украине. Паппергер сообщил, что в Германии начали обучаться первые 12 специалистов завода, который будет работать в Украине. Впоследствии к ним присоединятся еще 12 человек.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз