Тысячи людей выбирают работу в Швейцарии и ездят на нее каждый день из-за границы: в чем причина

В Швейцарию ежедневно ездит около 65 000 граждан Германии на работу. Фото: Google

На работу в Швейцарию ежедневно ездит около 65 000 граждан Германии. Также в страну ездят и жители других соседних стран. Дело в том, что они хотят улучшить свой уровень жизни, ведь цены в Германии ниже.

Об этом пишет издание Thelocal.de.

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Сообщается, что около 380 тысяч человек из соседних стран сейчас работают в Швейцарии. И большинство из них ездят на работу каждый день. Это преимущественно жители приграничных населенных пунктов в Германии, Франции, Италии.

Немецкие работники хвалят "высшие зарплаты и лучшие условия труда", чем в своей стране.

"Любой, кто работает в Швейцарии, но живет в Германии, имеет выгоду от швейцарской зарплаты. Она почти вдвое выше, чем в их стране, что более чем покрывает относительно низкие цены дома", — пишет издание.

Отмечается, что средняя швейцарская зарплата значительно выше немецкого: более 6700 франков в месяц против 3650 евро (3480 франков).

Для жителей других соседних стран экономические преимущества работы в Швейцарии также значительны. Французы составляют крупнейшую группу "трансграничных" работников в стране: граждане Франции получили 222 000 разрешений G. На втором месте — итальянцы (около 92 000 разрешений).

"Жители Италии получают меньше финансовых выгод, чем их коллеги из Франции и Германии, поскольку зарплаты в кантоне Тичино, где работают большинство итальянцев. одни из самых низких в Швейцарии. Здесь можно заработать в среднем 44 600 швейцарских франков в год", — пишет издание.

Напомним, уже в ближайшие дни немецкая оружейная компания Rheinmetall планирует приступить к обслуживанию танков в Украине. Паппергер сообщил, что в Германии начали обучаться первые 12 специалистов завода, который будет работать в Украине. Впоследствии к ним присоединятся еще 12 человек.