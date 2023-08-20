Тисячі людей обирають роботу у Швейцарії і їздять на неї щодня з-за кордону: у чому причина

До Швейцарії щодня їздить майже 65 000 громадян Німеччини на роботу. Фото: Google

На роботу до Швейцарії щодня їздить майже 65 000 громадян Німеччини. Також в країну їздять і мешканці інших сусідніх країн. Справа у тому, так вони хочуть покращити свій рівень життя, адже ціни у Німеччині нижчі.

Про це пише видання Thelocal.de.

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Повідомляється, що близько 380 тисяч людей із сусідніх країн зараз працюють у Швейцарії. І більшість з них їздять на роботу щодня. Це переважно мешканці прикордонних населених пунктів в Німеччині, Франції, Італії.

Німецькі працівники хвалять "вищі зарплати та кращі умови праці", ніж у своїй країні.

"Будь-хто, хто працює у Швейцарії, але живе в Німеччині, має вигоду від швейцарської зарплати. Вона майже удвічі вища, ніж у їхній країні, що більш ніж покриває відносно низькі ціни вдома", — пише видання.

Зазначається, що середня швейцарська зарплата значно вища за німецьку: понад 6700 франків на місяць проти 3650 євро (3480 франків).

Для мешканців інших сусідніх країн економічні переваги роботи у Швейцарії також є значними. Французи становлять найбільшу групу "транскордонних" працівників в країні: громадяни Франції отримали 222 000 дозволів G. На другому місці — італійці (близько 92 000 дозволів).

"Мешканці Італії отримують менше фінансових вигод, ніж їхні колеги з Франції та Німеччини, оскільки зарплати в кантоні Тічино, де працюють більшість італійців. одні з найнижчих у Швейцарії. Тут можна заробити в середньому 44 600 швейцарських франків на рік", — пише видання.

Нагадаємо, вже найближчими днями німецька збройова компанія Rheinmetall планує розпочати обслуговування танків в Україні. Паппергер повідомив, що у Німеччині почали навчатися перші 12 фахівців заводу, який буде працювати в Україні. Згодом до них приєднаються ще 12.