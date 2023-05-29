Токаев рассказал, что Казахстану не нужен союз с РФ и Беларусью

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Фото: google

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не видит необходимости для своей страны присоединяться к Союзному государству России и Беларуси или развивать ядерное оружие. Таким образом Токаев прокомментировал недавний предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о возможности присоединения Казахстана к Союзному государству.

Об этом сообщает сайт президента.

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Он сказал, что это предложение для него звучало больше как шутка, и подчеркнул, что для Казахстана не существует потребности в данном объединении. Вместо этого, президент Токаев указал на важность других интеграционных структур, включая Евразийский экономический союз.

Касым-Жомарт Токаев также затронул вопрос ядерного оружия. Согласно его заявлению, Казахстану не нужен ядерный арсенал, ведь страна подписала Договор о нераспространении ядерного оружия и Договор о запрещении ядерных испытаний.

Президент подтвердил непреклонность своей страны в соблюдении этих важных международных соглашений.

Токаев подчеркнул важность сотрудничества в рамках обширного Евразийского региона и поддерживает мысль, что фокус должен быть сделан на экономическом развитии.

Напомним, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что создание Союзного государства с единым политическим, военным, экономическим пространством и одним ядерным оружием на двоих между РФ и Беларусью создает немалую проблему для других государств Евразийского экономического союза.

В марте Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.