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Токаєв розповів, що Казахстану не потрібен союз із РФ та Білоруссю

29 травня 2023 16:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Токаєв розповів, що Казахстану не потрібен союз із РФ та Білоруссю
Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не бачить потреби для своєї країни приєднуватися до Союзної держави Росії та Білорусі або розвивати ядерну зброю. Таким чином Токаєв прокоментував нещодавню пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо можливості приєднання Казахстану до Союзної держави.

Про це повідомляє сайт президента.

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Що сказав Токаєв

Він сказав, що ця пропозиція для нього звучала більше як жарт, і підкреслив, що для Казахстану немає потреби в цьому об'єднанні. Натомість президент Токаєв вказав на важливість інших інтеграційних структур, включаючи Євразійський економічний союз.

Касим-Жомарт Токаєв також порушив питання ядерної зброї. Згідно з його заявою, Казахстану не потрібний ядерний арсенал, адже країна підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї та Договір про заборону ядерних випробувань.

Президент підтвердив непохитність своєї країни у дотриманні цих важливих міжнародних угод.

Токаєв наголосив на важливості співробітництва в рамках великого Євразійського регіону та підтримує думку, що фокус має бути зроблений на економічному розвитку.

Нагадаємо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що створення Союзної держави з єдиним політичним, військовим, економічним простором та однією ядерною зброєю на двох між РФ та Білоруссю створює чималу проблему для інших держав Євразійського економічного союзу.

У березні Мінськ і Москва домовилися про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Про це нібито давно просив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

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