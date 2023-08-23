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Токио заявляет о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР

23 августа 2023 23:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Токио заявляет о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР
Ракета в воздухе. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Министерство обороны Японии сообщило о пуске, вероятно, баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В Окинаве объявили воздушную тревогу.

Сообщения о пуске ракеты со стороны КНДР подтвердили на официальной странице Офиса премьер-министра Японии в социальной сети Twitter.

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Баллистическая ракета со стороны КНДР

Министерство обороны Японии сообщило, что со стороны Северной Кореи следует баллистическая ракета.

В Окинаве сразу объявили воздушную тревогу, а местных жителей попросили спуститься в укрытие.

Премьер-министр в ответ на запуск ракеты Северной Кореей сразу издал несколько предписаний:

  • Приложить максимум усилий по сбору и анализу информации и предоставить общественности быструю и адекватную информацию.
  • Обеспечить сохранность самолетов, судов и другого имущества.
  • Принять все возможные меры предосторожности, включая готовность к непредвиденным ситуациям.

Впоследствии стало известно, что ракета КНДР прошла воздушное пространство Японии и направилась в сторону Тихого океана. Предупреждение об эвакуации было отменено.

Напомним, что в направлении Желтого и Восточно-Китайского морей Северная Корея запустит военный разведывательный спутник. По предварительным данным, это может произойти 24 — 31 августа.

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