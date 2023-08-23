Токіо заявляє про запуск балістичної ракети з боку КНДР
Міністерство оборони Японії повідомило про пуск, ймовірно, балістичної ракети з боку Північної Кореї. В Окінаві оголосили повітряну тривогу.
Повідомлення про пуск ракети з боку КНДР підтвердили на офіційній сторінці Офісу прем’єр-міністра Японії у соціальній мережі Twitter.
Балістична ракета з боку КНДР
Міністерство оборони Японії повідомило, що з боку Північної Кореї прямує балістична ракета.
В Окінаві відразу оголосили повітряну тривогу, а місцевих жителів попросили сховатися в укритті.
Прем'єр-міністр у відповідь на запуск ракети Північною Кореєю відразу видав кілька розпоряджень:
- Докласти максимум зусиль для збору та аналізу інформації та надати громадськості швидку та адекватну інформацію.
- Забезпечити безпеку літаків, суден та іншого майна.
- Вжити всіх можливих заходів обережності, включаючи готовність до непередбачених ситуацій.
Згодом стало відомо, що ракета КНДР минула повітряний простір Японії та попрямувала в бік Тихого океану. Попередження про евакуацію скасували.
Нагадаємо, що у напрямку Жовтого і Східно-Китайського морів Північна Корея запустить військовий розвідувальний супутник. За попередніми даними, це може статися 24 — 31 серпня.