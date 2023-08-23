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Токіо заявляє про запуск балістичної ракети з боку КНДР

23 серпня 2023 23:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Токіо заявляє про запуск балістичної ракети з боку КНДР
Ракета у повітрі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Міністерство оборони Японії повідомило про пуск, ймовірно, балістичної ракети з боку Північної Кореї. В Окінаві оголосили повітряну тривогу. 

Повідомлення про пуск ракети з боку КНДР підтвердили на офіційній сторінці Офісу прем’єр-міністра Японії у соціальній мережі Twitter.

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Балістична ракета з боку КНДР

Міністерство оборони Японії повідомило, що з боку Північної Кореї прямує балістична ракета.

В Окінаві відразу оголосили повітряну тривогу, а місцевих жителів попросили сховатися в укритті.

Прем'єр-міністр у відповідь на запуск ракети Північною Кореєю відразу видав кілька розпоряджень:

  • Докласти максимум зусиль для збору та аналізу інформації та надати громадськості швидку та адекватну інформацію.
  • Забезпечити безпеку літаків, суден та іншого майна.
  • Вжити всіх можливих заходів обережності, включаючи готовність до непередбачених ситуацій.

Згодом стало відомо, що ракета КНДР минула повітряний простір Японії та попрямувала в бік Тихого океану. Попередження про евакуацію скасували.

Нагадаємо, що у напрямку Жовтого і Східно-Китайського морів Північна Корея запустить військовий розвідувальний супутник. За попередніми даними, це може статися 24 — 31 серпня.

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