Токіо заявляє про запуск балістичної ракети з боку КНДР

Ракета у повітрі. Фото: Google

Міністерство оборони Японії повідомило про пуск, ймовірно, балістичної ракети з боку Північної Кореї. В Окінаві оголосили повітряну тривогу.

Повідомлення про пуск ракети з боку КНДР підтвердили на офіційній сторінці Офісу прем’єр-міністра Японії у соціальній мережі Twitter.

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Балістична ракета з боку КНДР

Міністерство оборони Японії повідомило, що з боку Північної Кореї прямує балістична ракета.

В Окінаві відразу оголосили повітряну тривогу, а місцевих жителів попросили сховатися в укритті.

Прем'єр-міністр у відповідь на запуск ракети Північною Кореєю відразу видав кілька розпоряджень:

Докласти максимум зусиль для збору та аналізу інформації та надати громадськості швидку та адекватну інформацію.

Забезпечити безпеку літаків, суден та іншого майна.

Вжити всіх можливих заходів обережності, включаючи готовність до непередбачених ситуацій.

Згодом стало відомо, що ракета КНДР минула повітряний простір Японії та попрямувала в бік Тихого океану. Попередження про евакуацію скасували.

Нагадаємо, що у напрямку Жовтого і Східно-Китайського морів Північна Корея запустить військовий розвідувальний супутник. За попередніми даними, це може статися 24 — 31 серпня.