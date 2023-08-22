Наприкінці серпня КНДР вкотре спробує запустити "супутник-шпигун"
У напрямку Жовтого і Східно-Китайського морів Північна Корея запустить військовий розвідувальний супутник. За попреедніми даними, це може статися 24 — 31 серпня.
Про це повідомляціє агенція Rеuters.
Запуск військового супутника
Японська берегова охорона повідомила, що Північна Корея запустить супутник 24 — 31 серпня в напрямку Жовтого та Східно-Китайського морів.
При цьому там додають, що в разі запуску супутник, швидше за все, впаде за межі виключної економічної зони Японії.
Для моніторингу запуску Японія співпрацюватиме з Південною Кореєю та Сполученими Штатами Америки.
Нагадаємо, у Північній Кореї стверджують, що США неохоче йдуть на вирішення Корейського конфлікту. Це, своєю чергою, ускладнює ситуацію і робить ядерну війну неминучою. Забезпечити мир і стабільність у регіоні може нібито фізична сила.
Як вважають у Пхеньяні, осередком ядерної війни стане Корейський півострів і Північно-Східна Азія.