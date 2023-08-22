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Наприкінці серпня КНДР вкотре спробує запустити "супутник-шпигун"

22 серпня 2023 04:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Наприкінці серпня КНДР вкотре спробує запустити "супутник-шпигун"
Міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-18 запускається з невідомого місця в Північній Кореї. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У напрямку Жовтого і Східно-Китайського морів Північна Корея запустить військовий розвідувальний супутник. За попреедніми даними, це може статися 24 — 31 серпня.

Про це повідомляціє агенція Rеuters. 

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Запуск військового супутника

Японська берегова охорона повідомила, що Північна Корея запустить супутник 24 — 31 серпня в напрямку Жовтого та Східно-Китайського морів.

При цьому там додають, що в разі запуску супутник, швидше за все, впаде за межі виключної економічної зони Японії.

Для моніторингу запуску Японія співпрацюватиме з Південною Кореєю та Сполученими Штатами Америки.

Нагадаємо, у Північній Кореї стверджують, що США неохоче йдуть на вирішення Корейського конфлікту. Це, своєю чергою, ускладнює ситуацію і робить ядерну війну неминучою. Забезпечити мир і стабільність у регіоні може нібито фізична сила. 

Як вважають у Пхеньяні, осередком ядерної війни стане Корейський півострів і Північно-Східна Азія.

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