В конце августа КНДР еще раз попытается запустить "спутник-шпион"
В направлении Желтого и Восточно-Китайского морей Северная Корея запустит военный разведывательный спутник. По предварительным данным, это может произойти 24 — 31 августа.
Об этом сообщает агентство Rеuters.
Запуск военного спутника
Японская береговая охрана сообщила, что Северная Корея запустит спутник 24 — 31 августа в направлении Желтого и Восточно-Китайского морей.
При этом там добавляют, что при запуске спутник, скорее всего, упадет за пределы исключительной экономической зоны Японии.
Для мониторинга запуска Япония будет сотрудничать с Южной Кореей и Соединенными Штатами Америки.
Напомним, в Северной Корее утверждают, что США неохотно идут на разрешение Корейского конфликта. Это, в свою очередь, усложняет ситуацию и делает ядерную войну неизбежной. Обеспечить мир и стабильность в регионе может якобы физическая сила.
Как считают в Пхеньяне, центром ядерной войны станет Корейский полуостров и Северо-Восточная Азия.