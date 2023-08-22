В конце августа КНДР еще раз попытается запустить "спутник-шпион"

Межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-18 запускается с неведомого места в Северной Корее. Фото: REUTERS

В направлении Желтого и Восточно-Китайского морей Северная Корея запустит военный разведывательный спутник. По предварительным данным, это может произойти 24 — 31 августа.

Об этом сообщает агентство Rеuters.

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Запуск военного спутника

Японская береговая охрана сообщила, что Северная Корея запустит спутник 24 — 31 августа в направлении Желтого и Восточно-Китайского морей.

При этом там добавляют, что при запуске спутник, скорее всего, упадет за пределы исключительной экономической зоны Японии.

Для мониторинга запуска Япония будет сотрудничать с Южной Кореей и Соединенными Штатами Америки.

Напомним, в Северной Корее утверждают, что США неохотно идут на разрешение Корейского конфликта. Это, в свою очередь, усложняет ситуацию и делает ядерную войну неизбежной. Обеспечить мир и стабильность в регионе может якобы физическая сила.

Как считают в Пхеньяне, центром ядерной войны станет Корейский полуостров и Северо-Восточная Азия.