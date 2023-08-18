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Байден готовий до зустрічі з Кім Чен Ином без попередніх домовленостей, — Кірбі

18 серпня 2023 02:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Байден готовий до зустрічі з Кім Чен Ином без попередніх домовленостей, — Кірбі
Президент США Джо Байден. Фото: president.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент США Джо Байден хоче зустрітись з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Він готовий здійснити цей крок без будь-яких попередніх домовленостей.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Kyodo.

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За його словами, Байден готовий до зустрічі з північнокорейським лідером без будь-яких попередніх умов.

"Ми готові сісти і вести переговори без попередніх умов", — сказав Кірбі.

Він також розповів, що Північна Корея поки не відповіла позитивно на цю пропозицію.

Варто нагадати, що попередник Байдена, Дональд Трамп, також зустрічався з Ином. Остання їх зустріч відбулася 30 червня 2019 року. Тоді вони зустрілися у демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю.

Згодом Трамп заявляв, що з моменту його першої зустрічі з Кім Чен Ином їм вдалося багато чого досягти, а демілітаризована зона на кордоні двох країн стала більш мирним місцем, ніж раніше.

Раніше ми розповідали, що загострення конфлікту між Північною Кореєю та США — це питання часу. Зокрема, можлива ядерна війна на Корейському півострові. 

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин змінив старшого генерала збройних сил і закликав до більшої підготовки до "можливої війни".

 

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