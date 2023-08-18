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Байден готов ко встрече с Ким Чен Ином без предварительных договоренностей, — Кирби

18 августа 2023 02:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Байден готов ко встрече с Ким Чен Ином без предварительных договоренностей, — Кирби
Президент США Джо Байден. Фото: president.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент США Джо Байден хочет встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином. Он готов осуществить этот шаг без каких-либо предварительных договоренностей.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Kyodo.

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По его словам, Байден готов ко встрече с северокорейским лидером без каких-либо предварительных условий.

"Мы готовы сесть и вести переговоры без предварительных условий", - сказал Кирби.

Он также рассказал, что Северная Корея пока не ответила положительно на это предложение.

Следует напомнить, что предшественник Байдена, Дональд Трамп, тоже встречался с Ином. Последняя их встреча прошла 30 июня 2019 года. Тогда они встретились в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

Впоследствии Трамп заявлял, что с момента его первой встречи с Ким Чен Ином им удалось достичь многого, а демилитаризованная зона на границе двух стран стала более мирным местом, чем раньше.

Ранее мы рассказывали, что обострение конфликта между Северной Кореей и США – это вопрос времени. В частности, возможна ядерная война на Корейском полуострове.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сменил старшего генерала вооруженных сил и призвал к большей подготовке к "возможной войне".

 

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