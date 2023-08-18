Байден готов ко встрече с Ким Чен Ином без предварительных договоренностей, — Кирби
Президент США Джо Байден хочет встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином. Он готов осуществить этот шаг без каких-либо предварительных договоренностей.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Kyodo.
Байден готов к диалогу с Ким Чен Ином
По его словам, Байден готов ко встрече с северокорейским лидером без каких-либо предварительных условий.
"Мы готовы сесть и вести переговоры без предварительных условий", - сказал Кирби.
Он также рассказал, что Северная Корея пока не ответила положительно на это предложение.
Следует напомнить, что предшественник Байдена, Дональд Трамп, тоже встречался с Ином. Последняя их встреча прошла 30 июня 2019 года. Тогда они встретились в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.
Впоследствии Трамп заявлял, что с момента его первой встречи с Ким Чен Ином им удалось достичь многого, а демилитаризованная зона на границе двух стран стала более мирным местом, чем раньше.
Ранее мы рассказывали, что обострение конфликта между Северной Кореей и США – это вопрос времени. В частности, возможна ядерная война на Корейском полуострове.
Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сменил старшего генерала вооруженных сил и призвал к большей подготовке к "возможной войне".