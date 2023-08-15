"Ядерна війна — неминуча": у Північній Кореї спрогнозували загострення конфлікту з США

Ядерна зброя. Фото: google

Загострення конфлікту між Північною Кореєю та США — це питання часу. Зокрема, можлива ядерна війна на Корейському півострові.

Про це повідомив міністр оборони Північної Кореї Кан Сун Нам на форумі у Москві.

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Відтак, у Північній Кореї стверджують, що США неохоче йдуть на вирішення Корейського конфлікту. Це, своєю чергою, ускладнює ситуацію і робить ядерну війну неминучою. Забезпечити мир і стабільність у регіоні може нібито фізична сила.

"Дії США демонструють, що вирішення проблеми Корейського півострова через діалог — це порожній звук. Питання не в тому, чи буде ядерна війна на півострові, а в тому, хто і коли її розпочне", — зазначив посадовець.

Як вважають у Пхеньяні, осередком ядерної війни стане Корейський півострів і Північно-Східна Азія.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин змінив старшого генерала збройних сил і закликав до більшої підготовки до "можливої війни".