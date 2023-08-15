"Ядерная война — неизбежна": в Северной Корее спрогнозировали обострение конфликта с США

Ядерное оружие. Фото: google

Обострение конфликта между Северной Кореей и США — это вопрос времени. В частности, возможна ядерная война на Корейском полуострове.

Об этом сообщил министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам на форуме в Москве.

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Следовательно, в Северной Корее утверждают, что США неохотно идут на разрешение Корейского конфликта. Это, в свою очередь, усложняет ситуацию и делает ядерную войну неизбежной. Обеспечить мир и стабильность в регионе может якобы физическая сила.

"Действия США демонстрируют, что решение проблемы Корейского полуострова из-за диалога — это пустой звук. Вопрос не в том, будет ли ядерная война на полуострове, а в том, кто и когда начнет ее", — отметил чиновник.

Как считают в Пхеньяне, центром ядерной войны станет Корейский полуостров и Северо-Восточная Азия.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сменил старшего генерала вооруженных сил и призвал к большей подготовке к "возможной войне".