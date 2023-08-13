Поблизу ядерного полігону Північної Кореї зафіксували землетруси

Ядерний полігон Північної Кореї. Фото: Reuters

Сьогодні, 13 серпня, поблизу ядерного полігону Північної Кореї сталися два землетруси. Їхня сила була незначною.

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

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Землетруси в Північній Кореї

Корейське метеорологічне управління розповіло, що перший землетрус магнітудою 2,7 стався приблизно за 40 км на північний захід від міста Кільджу, провінція Північний Хамґон, о 3:13 ранку, а інший магнітудою 2,3 — за 42 км на північний захід від Кільджу о 7:55 ранку.

Епіцентр першого землетрусу був на глибині 15 км, а другого — на глибині 5 км.

У Кільджу розташовується ядерний полігон Пунгері, де Північна Корея провела всі шість своїх ядерних випробувань.

Нагадаємо, у турецькій провінції Малатья стався потужний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 4,8 та 4,5 бали.

Також ми писали, що 10 серпня в Україні зафіксували землетрус. Стався він на Закарпатті поблизу міста Ужгород.

Додамо, 21 людина зазнала травм внаслідок землетрусу магнітудою 5,5 у східній китайській провінції Шаньдун. Також було зруйновано 126 будівель.