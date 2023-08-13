Вблизи ядерного полигона Северной Кореи зафиксировали землетрясения
Сегодня, 13 августа, возле ядерного полигона Северной Кореи произошло два землетрясения. Их сила была незначительной.
Об этом сообщает Yonhap News Agency.
Землетрясения в Северной Корее
Корейское метеорологическое управление рассказало, что первое землетрясение магнитудой 2,7 произошло примерно в 40 км к северо-западу от города Кильджу, провинция Северный Хамгон, в 3:13 утра, а другое магнитудой 2,3 — в 42 км к северо-западу от Кильджу в 7:55 утра.
Эпицентр первого землетрясения находился на глубине 15 км, а второго — на глубине 5 км.
В Кильдже находится ядерный полигон Пунгера, где Северная Корея провела все шесть своих ядерных испытаний.
Напомним, в турецкой провинции Малатья произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,8 и 4,5 балла.
Также мы писали, что 10 августа в Украине зафиксировали землетрясение. Произошел он на Закарпатье возле города Ужгород.
Добавим, 21 человек получил травмы в результате землетрясения магнитудой 5,5 в восточной китайской провинции Шаньдун. Также было разрушено 126 построек.