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Вблизи ядерного полигона Северной Кореи зафиксировали землетрясения

13 августа 2023 22:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Вблизи ядерного полигона Северной Кореи зафиксировали землетрясения
Ядерный полигон Северной Кореи. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 13 августа, возле ядерного полигона Северной Кореи произошло два землетрясения. Их сила была незначительной.

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

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Корейское метеорологическое управление рассказало, что первое землетрясение магнитудой 2,7 произошло примерно в 40 км к северо-западу от города Кильджу, провинция Северный Хамгон, в 3:13 утра, а другое магнитудой 2,3 — в 42 км к северо-западу от Кильджу в 7:55 утра.

Эпицентр первого землетрясения находился на глубине 15 км, а второго — на глубине 5 км.

В Кильдже находится ядерный полигон Пунгера, где Северная Корея провела все шесть своих ядерных испытаний.

Напомним, в турецкой провинции Малатья произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,8 и 4,5 балла.

Также мы писали, что 10 августа в Украине зафиксировали землетрясение. Произошел он на Закарпатье возле города Ужгород.

Добавим, 21 человек получил травмы в результате землетрясения магнитудой 5,5 в восточной китайской провинции Шаньдун. Также было разрушено 126 построек.

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