У Туреччині зафіксували новий землетрус

Чоловік поряд з будівлею, яку знищив землетрус весною 2023 року. Фото: REUTERS/Mahmoud Hassano

У турецькій провінції Малатья стався потужний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 4,8 та 4,5 бали.

Про це повідомив Директорат із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

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"Землетрус магнітудою 4,8 був зафіксований о 16:39 в районі Йешільюрт провінції Малатія. Епіцентр знаходився на глибині близько 6,35 кілометра", — йдеться у повідомленні.

Через хвилину після першого поштовху в тому ж районі зафіксували ще один. Його магнітуда була 4,5 бали. Епіцентр знаходився на глибині близько 7 кілометрів.

За даними місцевої влади, значних руйнувань немає.

У мережі показали, як люди евакуювалися з ТРЦ під час землетрусу.

Нагадаємо, 10 серпня, в Україні зафіксували землетрус. Стався він на Закарпатті поблизу міста Ужгород.

Також ми писали, що 21 людина зазнала травм внаслідок землетрусу магнітудою 5,5 у східній китайській провінції Шаньдун. Також було зруйновано 126 будівель.