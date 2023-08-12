У Туреччині зафіксували новий землетрус
У турецькій провінції Малатья стався потужний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 4,8 та 4,5 бали.
Про це повідомив Директорат із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Землетрус в Туреччині
"Землетрус магнітудою 4,8 був зафіксований о 16:39 в районі Йешільюрт провінції Малатія. Епіцентр знаходився на глибині близько 6,35 кілометра", — йдеться у повідомленні.
Через хвилину після першого поштовху в тому ж районі зафіксували ще один. Його магнітуда була 4,5 бали. Епіцентр знаходився на глибині близько 7 кілометрів.
За даними місцевої влади, значних руйнувань немає.
У мережі показали, як люди евакуювалися з ТРЦ під час землетрусу.
Нагадаємо, 10 серпня, в Україні зафіксували землетрус. Стався він на Закарпатті поблизу міста Ужгород.
Також ми писали, що 21 людина зазнала травм внаслідок землетрусу магнітудою 5,5 у східній китайській провінції Шаньдун. Також було зруйновано 126 будівель.