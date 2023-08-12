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У Туреччині зафіксували новий землетрус

12 серпня 2023 23:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Туреччині зафіксували новий землетрус
Чоловік поряд з будівлею, яку знищив землетрус весною 2023 року. Фото: REUTERS/Mahmoud Hassano
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У турецькій провінції Малатья стався потужний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 4,8 та 4,5 бали. 

Про це повідомив Директорат із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

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"Землетрус магнітудою 4,8 був зафіксований о 16:39 в районі Йешільюрт провінції Малатія. Епіцентр знаходився на глибині близько 6,35 кілометра", — йдеться у повідомленні.

Через хвилину після першого поштовху в тому ж районі зафіксували ще один. Його магнітуда була 4,5 бали. Епіцентр знаходився на глибині близько 7 кілометрів.

За даними місцевої влади, значних руйнувань немає.

У мережі показали, як люди евакуювалися з ТРЦ під час землетрусу.

Нагадаємо, 10 серпня, в Україні зафіксували землетрус. Стався він на Закарпатті поблизу міста Ужгород. 

Також ми писали, що 21 людина зазнала травм внаслідок землетрусу магнітудою 5,5 у східній китайській провінції Шаньдун. Також було зруйновано 126 будівель.

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