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В Турции зафиксировали новое землетрясение

12 августа 2023 23:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Турции зафиксировали новое землетрясение
Мужчина рядом со зданием, уничтоженным землетрясением весной 2023 года. Фото: REUTERS/Mahmoud Hassano
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В турецкой провинции Малатья произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,8 и 4,5 балла.

Об этом сообщил Директорат по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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"Землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано в 16:39 в районе Йешилльюрт провинции Малатия. Эпицентр находился на глубине около 6,35 километра", — говорится в сообщении.

Через минуту после первого толчка в том же районе был зафиксирован еще один. Его магнитуда была 4,5 балла. Эпицентр находился на глубине около 7 км.

По данным местных властей, значительных разрушений нет.

В сети показали, как люди эвакуировались из ТРЦ во время землетрясения.

Напомним, 10 августа в Украине зафиксировали землетрясение. Произошел он на Закарпатье возле города Ужгород.

Также мы писали, что 21 человек получил травмы в результате землетрясения магнитудой 5,5 в восточной китайской провинции Шаньдун. Также было разрушено 126 построек.

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