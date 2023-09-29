Трамп не будет передавать дело по выборам в Джорджии в федеральный суд, — СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Rebecca Cook

Бывший президент США Дональд Трамп не будет добиваться передачи своего уголовного дела о вмешательстве в выборы в Джорджию в федеральный суд. В общей сложности против Трампа возбуждено около четырех уголовных дел.

Об этом сообщает NBS News.

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Что известно

Бывший президент Дональд Трамп не будет добиваться передачи своего уголовного дела о вмешательстве в выборы в Джорджию в федеральный суд.

Это было подано через несколько недель после того, как адвокаты Трампа сообщили судье Высшего суда округа Фултон Скотта Макафи, председательствующему в деле, что он может попытаться обратиться в суд в федеральном суде.

"Данное решение основывается на его вполне обоснованной уверенности в том, что этот Почетный суд намерен полностью защитить его конституционное право на справедливый суд и гарантировать ему надлежащую судебную процедуру при рассмотрении его дела в Высшем суде округа Фултон, штат Джорджия", — написал адвокат Трампа Стивен Садоу.

Что предшествовало

Недавно в Атланте большое жюри обвинило Дональда Трампа и 18 его сподвижников по поводу их попыток подрыва президентских выборов в 2020 году. Это историческое обвинение, содержащее 41 пункт, стало уже четвертым уголовным делом против Трампа.

Некоторые из его обвиняемых стремились передать свои дела в федеральный суд, что позволило бы им защищаться от обвинений на федеральном уровне и предложить более выгодные резервы присяжных.

Напомним, 26 сентября по приговору суда экс-президент США Дональд Трамп виновен в мошенничестве. Долгое время он обманывал банки и страховщиков, завышая свой капитал в документах.