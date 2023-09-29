Трамп не буде передавати справу щодо виборів у Джорджії до федерального суду, — ЗМІ
Колишній президент США Дональд Трамп не буде домагатися передачі своєї кримінальної справи про втручання у вибори в Джорджії до федерального суду. Загалом проти Трампа відкрито близько чотирьох кримінальних справ.
Про це повідомляє NBS News.
Що відомо
Колишній президент Дональд Трамп не буде домагатися передачі своєї кримінальної справи про втручання у вибори в Джорджії до федерального суду.
Це було подано через кілька тижнів після того, як адвокати Трампа повідомили суддю Вищого суду округу Фултон Скотта Макафі, який головує у справі, що він може спробувати звернутися до суду у федеральному суді.
"Це рішення ґрунтується на його цілком обґрунтованій впевненості в тому, що цей Почесний суд має намір повністю захистити його конституційне право на справедливий суд і гарантувати йому належну судову процедуру під час розгляду його справи у Вищому суді округу Фултон, штат Джорджія", — написав адвокат Трампа Стівен Садоу.
Що передувало
Нещодавно в Атланті велике журі звинуватило Дональда Трампа та 18 його сподвижників з приводу їхніх спроб підриву президентських виборів у 2020 році. Це історичне звинувачення, яке містить 41 пункт, стало вже четвертою кримінальною справою проти Трампа.
Деякі з його співобвинувачених прагнули передати свої справи до федерального суду, що дало б їм змогу захищатися від звинувачень на федеральному рівні та запропонувати б більш вигідні резерви присяжних.
Нагадаємо, 26 вересня за вироком суду експрезидент США Дональд Трамп є винним у шахрайстві. Упродовж тривалого часу він обманював банки та страховиків, завищуючи свій капітал у документах.