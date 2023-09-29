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Трамп не буде передавати справу щодо виборів у Джорджії до федерального суду, — ЗМІ

29 вересня 2023 07:46
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Трамп не буде передавати справу щодо виборів у Джорджії до федерального суду, — ЗМІ
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Rebecca Cook
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Колишній президент США Дональд Трамп не буде домагатися передачі своєї кримінальної справи про втручання у вибори  в Джорджії до федерального суду. Загалом проти Трампа відкрито близько чотирьох кримінальних справ.

Про це повідомляє NBS News.

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Що відомо

Колишній президент Дональд Трамп не буде домагатися передачі своєї кримінальної справи про втручання у вибори  в Джорджії до федерального суду. 

Це було подано через кілька тижнів після того, як адвокати Трампа повідомили суддю Вищого суду округу Фултон Скотта Макафі, який головує у справі, що він може спробувати звернутися до суду у федеральному суді.

"Це рішення ґрунтується на його цілком обґрунтованій впевненості в тому, що цей Почесний суд має намір повністю захистити його конституційне право на справедливий суд і гарантувати йому належну судову процедуру під час розгляду його справи у Вищому суді округу Фултон, штат Джорджія", — написав адвокат Трампа Стівен Садоу.

Що передувало

Нещодавно в Атланті велике журі звинуватило Дональда Трампа та 18 його сподвижників з приводу їхніх спроб підриву президентських виборів у 2020 році. Це історичне звинувачення, яке містить 41 пункт, стало вже четвертою кримінальною справою проти Трампа.

Деякі з його співобвинувачених прагнули передати свої справи до федерального суду, що дало б їм змогу захищатися від звинувачень на федеральному рівні та запропонувати б більш вигідні резерви присяжних.

Нагадаємо, 26 вересня за вироком суду експрезидент США Дональд Трамп є винним у шахрайстві. Упродовж тривалого часу він обманював банки та страховиків, завищуючи свій капітал у документах. 

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