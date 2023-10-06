Трамп прокомментировал стремление стать спикером Палаты представителей США

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Mike Segar

Бывший президент США Дональд Трамп выразил готовность временно занять позицию спикера Палаты представителей с целью сплочения Республиканской партии, пока законодатели не определят постоянного кандидата на этот пост. По словам политика, он получил запрос активироваться в роли объединителя, поскольку у него есть множество союзников в Конгрессе.

Об этом пишет Fox News.

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"Мной был получен запрос активироваться в роли собирателя, поскольку у меня есть множество союзников в Конгрессе. В случае, если они не обеспечат нужное количество голосов, они интересовались, рассматриваю ли я шанс стать спикером, до того момента, пока они не выберут кого-то на более продолжительный период, ведь я планирую участвовать в президентской гонке", — говорит Трамп.

Также сообщается, что Трамп не раскрыл, кто конкретно обратился к нему с данным предложением, тем не менее, несколько республиканских законодателей выразили свою поддержку ему как кандидату на пост спикера.

Стоит указать, что после того как Маккарти был отстранен, председатель юридического комитета Палаты представителей, Джим Джордан из Огайо, и лидер большинства в Палате представителей, Стив Скализ из Луизианы, объявили о своем стремлении к позиции спикера.

В свою очередь Трамп подчеркнул, что в случае, если республиканцы не придут к соглашению, он готов занять место спикера на временный срок "30, 60 или 90 дней".

Напомним, что экс-президента Соединенных Штатов Дональд Трампа выдвинули в кандидаты в спикеры Палаты представителей Конгресса США. Это произошло после отстранения с этого поста Кевина Маккарти.