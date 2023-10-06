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Трамп прокоментував прагнення стати спікером Палати представників США

6 жовтня 2023 09:26
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Трамп прокоментував прагнення стати спікером Палати представників США
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Mike Segar
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Колишній президент США Дональд Трамп висловив готовність тимчасово зайняти позицію спікера Палати представників з метою згуртування Республіканської партії, допоки законодавці не визначать постійного кандидата на цю посаду. За словами політика, він отримав запит активуватися в ролі об'єднувача, оскільки має безліч союзників у Конгресі.

Про це пише Fox News.

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"Мною було отримано запит активуватися в ролі збирача, оскільки я маю безліч союзників у Конгресі. У разі, якщо вони не забезпечать потрібну кількість голосів, вони цікавилися, чи розглядаю я шанс стати спікером, до того моменту, поки вони не оберуть кого-небудь. то на більш тривалий період, адже я планую брати участь у президентських перегонах", — каже Трамп.

Також повідомляється, що Трамп не розкрив, хто конкретно звернувся до нього з цією пропозицією, проте кілька республіканських законодавців висловили свою підтримку йому як кандидату на посаду спікера.

Варто зазначити, що після того, як Маккарті було усунуто, голова юридичного комітету Палати представників, Джим Джордан з Огайо, і лідер більшості в Палаті представників, Стів Скаліз з Луїзіани, оголосили про своє прагнення позиції спікера.

Своєю чергою Трамп підкреслив, що у разі, якщо республіканці не дійдуть згоди, він готовий зайняти місце спікера на тимчасовий термін "30, 60 або 90 днів".

Нагадаємо, що експрезидента Сполучених Штатів Дональд Трампа висунули до кандидатів у спікери Палати представників Конгресу США. Це сталося після усунення з цієї посади Кевіна Маккарті.

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