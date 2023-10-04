Трамп может заменить Кевина Маккарти в должности спикера нижней палаты Конгресса

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: Слово и дело

Экс-президента Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинули в кандидаты в спикеры Палаты представителей Конгресса США. Это произошло после отстранения с этого поста Кевина Маккарти.

Об этом сообщает The Hill.

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После отстранения Кевина Маккарти от должности спикера нижней палаты Конгресса, в лагере республиканцев царит разлад. В настоящее время Палату представителей временно возглавляет Патрик Макгенри. Рассмотрение кандидатов на спикерство начнется на следующей неделе. У республиканцев нет сильного лидера, вокруг которого объединились бы остальные. В этой связи кандидатов будет немало.

Республиканец Трой Нельс предложил избрать спикером Дональда Трампа. О выдвижении кандидатуры экс-президента США он написал на платформе Х. По закону спикером может стать любой гражданин США, не обязательно член Конгресса.

Трамп уже участвовал в выборах предыдущего спикера Палаты представителей, но набрал считанные голоса.

Ранее мы сообщали, что экс-президент США Дональд Трамп совершил нападение на генпрокурора Нью-Йорка и судью во время прохождения заседания на тему гражданского мошенничества. Случилось это в понедельник, 2 октября.

Напомним, что Верховный суд США отклонил обращение об ограничении возможности Дональда Трампа участвовать в президентской гонке 2024 года. Решение Верховного суда было принято без дополнительных разъяснений.