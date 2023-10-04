Трамп может заменить Кевина Маккарти в должности спикера нижней палаты Конгресса
Экс-президента Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинули в кандидаты в спикеры Палаты представителей Конгресса США. Это произошло после отстранения с этого поста Кевина Маккарти.
Об этом сообщает The Hill.
Трамп может занять новую должность
После отстранения Кевина Маккарти от должности спикера нижней палаты Конгресса, в лагере республиканцев царит разлад. В настоящее время Палату представителей временно возглавляет Патрик Макгенри. Рассмотрение кандидатов на спикерство начнется на следующей неделе. У республиканцев нет сильного лидера, вокруг которого объединились бы остальные. В этой связи кандидатов будет немало.
Республиканец Трой Нельс предложил избрать спикером Дональда Трампа. О выдвижении кандидатуры экс-президента США он написал на платформе Х. По закону спикером может стать любой гражданин США, не обязательно член Конгресса.
Трамп уже участвовал в выборах предыдущего спикера Палаты представителей, но набрал считанные голоса.
Ранее мы сообщали, что экс-президент США Дональд Трамп совершил нападение на генпрокурора Нью-Йорка и судью во время прохождения заседания на тему гражданского мошенничества. Случилось это в понедельник, 2 октября.
Напомним, что Верховный суд США отклонил обращение об ограничении возможности Дональда Трампа участвовать в президентской гонке 2024 года. Решение Верховного суда было принято без дополнительных разъяснений.