Трампа звинувачують в незаконному збагаченні шляхом брехні: деталі

Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: Official White House Photo by Shealah Fighead

Експрезидент США Дональд Трамп здійснив напад на генпрокурора Нью-Йорка та суддю під час того, як проходило засідання на тему цивільного шахрайства. Сталося це в понеділок, 2 жовтня.

Про це пише Reuters, посилаючись на слова адвоката штату.

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Адвокат штату заявив, що колишній президент США незаконно заробив понад 100 мільйонів доларів, в цьому він і звинуватив його.

Вимоги для Трампа

Як відомо, генеральний прокурор Летіція Джеймс висунула вимоги щодо виплати штрафу у розмірі щонайменше 250 мільйонів доларів штрафу. Також вона хоче надати постійну заборону Трампу та його синам Дональду-молодшому та Еріку займатися бізнесом у Нью-Йорку та встановити п’ятирічну заборону на комерційну нерухомість Трампа та організації Трампа.

Що сказав Трамп

"Свідчення в залі суду на Манхеттені розпочалися після вступних промов. Дональд Бендер, партнер Mazars USA і давній бухгалтер у бізнесі Трампа, виступив першим свідком від штату. Перед початком суду Трамп заявив журналістам, що справа була "аферою", "обманом" і політичною вендетою Джеймса, а під час обідньої перерви назвав демократа "корупціонером, жахливою людиною, який виганяє людей з Нью-Йорка"", — йдеться у повідомленні.

Крім того, він висловився і щодо судді Артура Енгорона. Трамп назвав його партійним демократом, який займається цією справою, аби втрутитися до президентських виборів, які мають відбутися у 2024 році. Там Трамп є в лідерах щодо висунення від республіканців.

В чому підозрюється експрезидент

"Передвиборча кампанія Трампа використовувала початок судового процесу для збору коштів, заявивши, що він захищає свою сім'ю та репутацію від демократів Нью-Йорка, яких вони назвали "корумпованими тиранами"", — додали у матеріалі.

Зазначається, що генеральний прокурор звинувачує Трампа в тому, що він збільшив кількість своїх активів та капітал з 2011 по 2021 роки, аби мати вигідні банківські кредити та знизити страхові внески.

Нагадаємо, Верховний суд США відхилив звернення щодо обмеження можливості Дональда Трампа брати участь у президентських перегонах 2024 року. Рішення Верховного суду було ухвалено без додаткових пояснень.

Зазначимо, нещодавно в Атланті велике журі звинуватило Дональда Трампа та 18 його сподвижників з приводу їхніх спроб підриву президентських виборів у 2020 році. Це історичне звинувачення, яке містить 41 пункт, стало вже четвертою кримінальною справою проти Трампа.