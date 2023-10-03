Трампа обвиняют в незаконном обогащении путем лжи: детали

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Official White House Photo by Shealah Fighead

Экс-президент США Дональд Трамп совершил нападение на генпрокурора Нью-Йорка и судью во время прохождения заседания на тему гражданского мошенничества. Случилось это в понедельник, 2 октября.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на слова адвоката штата.

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Адвокат штата заявил, что бывший президент США незаконно заработал более 100 миллионов долларов, в этом он и обвинил его.

Требования для Трампа

Как известно, генеральный прокурор Летиция Джеймс выдвинула требования по выплате штрафа в размере не менее 250 миллионов долларов штрафа. Также она хочет предоставить постоянный запрет Трампу и его сыновьям Дональду-младшему и Эрику заниматься бизнесом в Нью-Йорке и установить пятилетний запрет на коммерческую недвижимость Трампа и организации Трампа.

Что сказал Трамп

"Показания в зале суда на Манхэттене начались после вступительных речей. Дональд Бендер, партнер Mazars USA и давний бухгалтер в бизнесе Трампа, выступил первым свидетелем от штата. Перед началом суда Трамп заявил журналистам, что дело было "аферой", "обманом" и политической вендеттой Джеймса, а во время обеденного перерыва назвал демократа "коррупционером, ужасным человеком, который выгоняет людей из Нью-Йорка"", — говорится в сообщении.

Кроме того, он высказался и в отношении судьи Артура Энгорона. Трамп назвал его партийным демократом, который занимается этим делом, чтобы вмешаться в президентские выборы, которые должны состояться в 2024 году. Там Трамп находится в лидерах по выдвижению от республиканцев.

В чем подозревается экс-президент

"Предвыборная кампания Трампа использовала начало судебного процесса для сбора средств, заявив, что он защищает свою семью и репутацию от демократов Нью-Йорка, которых они назвали "коррумпированными тиранами"", — добавили в материале.

Генеральный прокурор обвиняет Трампа в том, что он увеличил количество своих активов и капитал с 2011 по 2021 годы, чтобы иметь выгодные банковские кредиты и снизить страховые взносы.

Напомним, Верховный суд США отклонил обращение об ограничении возможности Дональда Трампа участвовать в президентской гонке 2024 года. Решение Верховного суда было принято без дополнительных разъяснений.

Отметим, что недавно в Атланте большое жюри обвинило Дональда Трампа и 18 его сподвижников по поводу их попыток подрыва президентских выборов в 2020 году. Это историческое обвинение, содержащее 41 пункт, стало уже четвертым уголовным делом против Трампа.