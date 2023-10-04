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Трамп може замінити Кевіна Маккарті на посаді спікера нижньої палати Конгресу

4 жовтня 2023 16:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Трамп може замінити Кевіна Маккарті на посаді спікера нижньої палати Конгресу
Экспрезидент США Дональд Трамп. Фото: Слово і діло
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа висунули в кандидати у спікери Палати представників Конгресу США. Це сталося після усунення з цієї посади Кевіна Маккарті.

Про це повідомляє The Hill.

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Після усунення Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу у таборі республіканців панує розлад. Наразі Палату представників тимчасово очолює Патрік Макгенрі. Розгляд кандидатів на спікерство розпочнеться наступного тижня. Республіканці не мають сильного лідера, навколо якого об’єдналися би інші. В зв'язку з цим кандидатів буде чимало.

Республіканець Трой Нельс запропонував обрати спікером Дональда Трампа. Про висунення кандидатури експрезидента США він написав на платформі Х. За законом, спікером може стати будь-який громадянин США, не обов’язково член Конгресу.  

Трамп вже брав участь у виборах попереднього спікера Палати представників, але набрав лічені голоси.

Раніше ми повідомляли, що експрезидент США Дональд Трамп здійснив напад на генпрокурора Нью-Йорка та суддю під час того, як проходило засідання на тему цивільного шахрайства. Сталося це в понеділок, 2 жовтня.

Нагадуємо, що Верховний суд США відхилив звернення щодо обмеження можливості Дональда Трампа брати участь у президентських перегонах 2024 року. Рішення Верховного суду було ухвалено без додаткових пояснень.

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