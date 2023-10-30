Трамп принялся угрожать Европе и заявил, что больше не будет защищать ее от России
Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Айова угрожал странам Европы не защищать их от нападения России. Демократы уже заявили, что эти слова указывают на связи республиканца с Кремлем.
Об этом сообщает Bild.
Угрозы Трампа
С такими словами 77-летний политик выступил накануне на предвыборном митинге в штате Айова, упоминая о своем пребывании на должности президента США.
"Я больше не собираюсь их защищать. Помню, как глава одной страны встал и сказал: "Скажите, если Россия атакует мою страну, вас там не будет?" Правильно, это я и имею в виду, я не буду защищать вас и не буду давать денег", — сказал Трамп под аплодисменты присутствующих.
Демократы уже заявили, что эти слова указывают на связи экс-президента Трампа с Кремлем.
Когда Трамп был президентом, он постоянно жаловался, что партнеры США по НАТО, в частности Германия, вносят недостаточный вклад в бюджет альянса в отличие от Америки. Он утверждает, что после его угроз в бюджет НАТО поступило сотни миллиардов долларов.
Напомним, в США начался судебный процесс по дисквалификации Дональда Трампа на выборах 2024 года. Судебный процесс начался в штате Колорадо 30 октября из-за его вероятной причастности к штурму Капитолия в 2021 году.
Также мы писали ранее, что Трамп назвал Виктора Орбана "одним из сильнейших мировых лидеров". При этом он спутал его страну и назвал лидером Турции, а не Венгрии.
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