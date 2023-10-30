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Трамп принялся угрожать Европе и заявил, что больше не будет защищать ее от России

30 октября 2023 19:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Трамп принялся угрожать Европе и заявил, что больше не будет защищать ее от России
Экспрезидент США Дональд Трамп. Фото: Associated Press
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Айова угрожал странам Европы не защищать их от нападения России. Демократы уже заявили, что эти слова указывают на связи республиканца с Кремлем.

Об этом сообщает Bild.

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С такими словами 77-летний политик выступил накануне на предвыборном митинге в штате Айова, упоминая о своем пребывании на должности президента США.

"Я больше не собираюсь их защищать. Помню, как глава одной страны встал и сказал: "Скажите, если Россия атакует мою страну, вас там не будет?" Правильно, это я и имею в виду, я не буду защищать вас и не буду давать денег", — сказал Трамп под аплодисменты присутствующих.

Демократы уже заявили, что эти слова указывают на связи экс-президента Трампа с Кремлем.

Когда Трамп был президентом, он постоянно жаловался, что партнеры США по НАТО, в частности Германия, вносят недостаточный вклад в бюджет альянса в отличие от Америки. Он утверждает, что после его угроз в бюджет НАТО поступило сотни миллиардов долларов.

Напомним, в США начался судебный процесс по дисквалификации Дональда Трампа на выборах 2024 года. Судебный процесс начался в штате Колорадо 30 октября из-за его вероятной причастности к штурму Капитолия в 2021 году.

Также мы писали ранее, что Трамп назвал Виктора Орбана "одним из сильнейших мировых лидеров". При этом он спутал его страну и назвал лидером Турции, а не Венгрии.

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