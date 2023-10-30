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Трамп взявся погрожувати Європі та заявив, що більше не захищатиме її від Росії

30 жовтня 2023 19:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Трамп взявся погрожувати Європі та заявив, що більше не захищатиме її від Росії
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Associated Press
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Дональд Трамп під час виступу на передвиборчому мітингу в штаті Айова погрожував країнам Європи не захищати їх від нападу Росії. Демократи вже заявили, що ці слова вказують на зв'язки республіканця із Кремлем.

Про це повідомляє Bild.

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Погрози Трампа

З такими словами 77-річний політик виступив напередодні на передвиборчому мітингу в штаті Айова, згадуючи своє перебування на посаді президента США.

"Я більше не збираюся їх боронити. Пам'ятаю, як глава однієї країни підвівся і сказав: "Скажіть, якщо Росія атакує мою країну, вас там не буде?" Правильно, це я й маю на увазі, я не захищатиму вас і не даватиму грошей", — сказав Трамп під оплески присутніх.

Натомість демократи вже заявили, що ці слова вказують на зв'язки експрезидента Трампа із Кремлем.

Коли Трамп був президентом, він постійно скаржився, що партнери США по НАТО, зокрема Німеччина, роблять недостатній внесок у бюджет альянсу на відміну від Америки. Він стверджує, що після його погроз до бюджету НАТО надійшли сотні мільярдів доларів.

Нагадаємо, у США розпочався судовий процес щодо дискваліфікації Дональда Трампа на виборах 2024 року. Судовий процес розпочався у штаті Колорадо 30 жовтня через його ймовірну причетність до штурму Капітолія у 2021 році. 

Також ми писали раніше, що Трамп назвав Віктора Орбана "одним із найсильніших світових лідерів". При цьому він переплутав його країну і назвав лідером Туреччини, а не Угорщини.

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