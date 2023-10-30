У США розпочали судовий процес щодо дискваліфікації Трампа на майбутніх виборах

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У США розпочався судовий процес щодо дискваліфікації колишнього президента США Дональда Трампа на виборах 2024 року. Судовий процес розпочався у штаті Колорадо, 30 жовтня, через його ймовірну причетність до штурму Капітолія у 2021 році.

Про це повідомляє Reuters.

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Судовий процес щодо дискваліфікації Трампа

Справа в Колорадо стала першою, яку скерували до суду. Проте, повідомляється, що схожі позови на Трампа подали групи правозахисників ще у двох штатах: у Мічигані та Міннесоті.

Позов у ​​Колорадо має на меті заборону включення Трампа до виборчого бюлетеня.

"Підбурював, посилював та іншим чином брав участь у насильницькому повстанні", — заявила правозахисна група "Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні", яка подала позов.

Вони додали, що Трамп заохочував своїх прихильників вийти на Капітолій і запобігти сертифікації перемоги Байдена.

Трамп стикається з кількома судовими справами під час своєї кампанії на пост президента. Судовий процес щодо цивільного шахрайства у позові штату Нью-Йорк проти Трампа та його сімейної компанії триває четвертий тиждень.

Сам Дональд Трамп заперечує причетність до протиправних дій під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року натовпу його прихильниками, які хотіли перешкодити Конгресу засвідчити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у листопаді 2020 року.

Також з'явилася інформація, що суддя окружного суду штату Колорадо Сара Воллес відхилила вже п'ять окремих клопотань Трампа і його союзників про закриття справи, востаннє — 25 жовтня.

Трамп — лідер соціологічних опитувань

Наразі соціологічні опитування свідчать, що Трамп є лідером у боротьбі за номінацію на посаду президента від Республіканської партії, тож очікують, що наступного року повторно змагатиметься з Джо Байденом. Нинішній президент США офіційно оголосив, що змагатиметься на майбутніх виборах.

Його опоненти сподіваються позбавити Трампа шляху до перемоги, дискваліфікувавши його, але багато правових експертів називають цю стратегію малоймовірною.

Ці справи порушують значною мірою неперевірені юридичні питання, і навіть якщо позивачі переможуть, останнє слово залишиться за Верховним судом США. Там переважає консервативна більшість, що включає трьох призначенців Трампа.

Нагадаємо, колишній віцепрезидент Сполучених Штатів і соратник експрезидент Трампа Майк Пенс відмовився від своєї кандидатури на пост президента від Республіканської партії. Він завершив свою кампанію після того, як не зміг зібрати гроші на неї. Опитування свідчили про падіння його популярності.

Крім того, експрезидента США Дональда Трампа звинувачують в погрозах свідку у справі про втручання у федеральні вибори. Політик погрожував Марку Медоузу, який давав свідчення по справі у суді.