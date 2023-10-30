В США начали судебный процесс по дисквалификации Трампа на предстоящих выборах

Екс-президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В США начался судебный процесс по дисквалификации бывшего президента США Дональда Трампа на выборах 2024 года. Судебный процесс начался в штате Колорадо, 30 октября, из-за его вероятной причастности к штурму Капитолия в 2021 году.

Об этом сообщает Reuters.

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Дело в Колорадо стало первым, направленным в суд. Однако сообщается, что похожие иски на Трампа подали группы правозащитников еще в двух штатах: в Мичигане и Миннесоте.

Иск в Колорадо преследует цель запрета включения Трампа в избирательный бюллетень.

"Подстрекал, усиливал и участвовал в насильственном восстании", — заявила правозащитная группа "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне", которая подала иск.

Они добавили, что Трамп поощрял своих сторонников выйти на Капитолий и предотвратить сертификации победы Байдена.

Трамп сталкивается с несколькими судебными делами во время своей кампании на пост президента. Судебный процесс по гражданскому мошенничеству в иске штата Нью-Йорк против Трампа и его семейной компании длится четвертую неделю.

Сам Дональд Трамп отрицает причастность к противоправным действиям во время штурма Капитолия 6 января 2021 толпы его сторонников, которые хотели помешать Конгрессу засвидетельствовать победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в ноябре 2020 года.

Также появилась информация, что судья окружного суда штата Колорадо Сара Уоллес отклонила уже пять отдельных ходатайств Трампа и его союзников о закрытии дела, в последний раз — 25 октября.

Трамп — лидер социологических опросов

Социологические опросы свидетельствуют, что Трамп является лидером в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии, поэтому ожидают, что в следующем году будет повторно соревноваться с Джо Байденом. Нынешний президент США официально объявил, что будет соперничать на предстоящих выборах.

Его оппоненты надеются лишить Трампа пути к победе, дисквалифицировав его, но многие правовые эксперты называют эту стратегию маловероятной.

Эти дела поднимают в значительной степени непроверенные юридические вопросы, и даже если истцы победят, последнее слово останется за Верховным судом США. Там преобладает консервативное большинство, включающее троих назначенцев Трампа.

Напомним, бывший вице-президент Соединенных Штатов и соратник экс президента Трампа Майк Пенс отказался от своей кандидатуры на пост президента от Республиканской партии. Он завершил свою кампанию после того, как не сумел собрать деньги на нее. Опросы свидетельствовали о падении его популярности.

Кроме того, экс-президент США Дональд Трамп обвиняется в угрозах свидетелю по делу о вмешательстве в федеральные выборы. Политик угрожал Марку Медоузу, дававшему показания по делу в суде.