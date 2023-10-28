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Колишній соратник Трампа відмовився від участі в передвиборчій компанії

28 жовтня 2023 22:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Колишній соратник Трампа відмовився від участі в передвиборчій компанії
Колишній віце-президент США Майк Пенс. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Колишній віце-президент Сполучених Штатів і соратник екс-президента Трампа Майк Пенс відмовився від своєї кандидатури на пост президента від Республіканської партії. Він завершив свою кампанію після того, як не зміг зібрати гроші на неї. Крім того, опитування свідчили про падіння його популярності.

Про це повідомляє AP News.

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"Після довгих молитов і роздумів я вирішив призупинити свою президентську кампанію із сьогоднішнього дня. Ми завжди знали, що це буде важка боротьба, але я ні про що не шкодую", — сказав Пенс на зустрічі Республіканської єврейської коаліції в Лас-Вегасі.

Таким чином Пенс стає першим значним кандидатом, який облишив передвиборчі перегони у Республіканській партії.

До останнього був вірний Трампу

Серед критиків Трампа Пенс вважався людиною, яка підтримувала колишнього президента в багатьох його починаннях. Він також не критикував навіть найбільш одіозних рішень свого колишнього шефа.

У результаті Центр дослідження зв’язків з громадськістю Associated Press-NORC у серпні виявив, що більшість дорослих американців, 57%, негативно ставляться до Пенса, і лише 28% мають позитивне ставлення.

Раніше ми розповідали, що республіканця Майка Джонсона обрали спікером палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Він голосував проти більшості законопроєктів щодо підтримки України.

Нагадуємо, що передвиборча команда президента США Джо Байдена створила акаунт у соцмережі Truth Social. Як відомо, вона належить іншому кандидату в президенти Дональду Трампу.

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