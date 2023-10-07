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Трамп намагається зупинити судовий розгляд справи щодо шахрайства

7 жовтня 2023 00:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Трамп намагається зупинити судовий розгляд справи щодо шахрайства
Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Mike Segar
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп намагається зупинити судовий процес у справі про шахрайство. Він заявив, що суд повинен дочекатися апеляції на досудове рішення, перш ніж рухатися далі.

Про це повідомляє The Guardian.

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Судовий процес щодо Трампа

Минулого тижня нью-йоркський суддя Артур Енґорон визнав колишнього президента та інших працівників Trump Organization винними у фінансових махінаціях. Енґорон наказав розпустити його компанії.

Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала на Трампа до суду за створення неправдивої та оманливої фінансової звітності для укладання угод.

У своєму проханні зупинити судовий процес адвокати Трампа заявили:

"Розпуск безсумнівно завдасть серйозної і непоправної шкоди не тільки Трампу та іншим відповідачам, але й невинним особам, які не є учасниками справи, і працівникам, чиї засоби до існування залежать від постраждалих суб'єктів господарювання".

У запиті йдеться, що анулювання ліцензій на ведення бізнесу без суду і слідства унеможливлює законну діяльність компанії. За словами адвокатів, Енґорон не розуміє масштабу хаосу, який спричинило його рішення.

Захисник Трампа подав апеляцію на постанову від 26 вересня, яка була винесена менш ніж за тиждень до початку судового процесу. Вона змінила рамки судового процесу, який тепер в основному зосереджений на визначенні того, чи повинен Трамп заплатити штраф за вчинення шахрайства, що потенційно може становити щонайменше 250 мільйонів доларів.

Це остання спроба команди Трампа зупинити судовий процес. Апеляційний суд 28 вересня відхилив прохання про скасування всього судового процесу, дозволивши йому розпочатися 2 жовтня. Колишній президент США навіть намагався подати позов проти Енґорона, але в підсумку відмовився від нього.

Апеляційний суд ще не виніс рішення щодо останньої апеляції.

Старший помічник генерального прокурора Денніс Фан заявив, що офіс Джеймса готовий обговорити відстрочку виконання рішення суду Енґорон до завершення судового розгляду, а також рішення за шістьма вимогами, що залишилися проти Трампа та інших відповідачів, але лише за умови, що судовий процес відбуватиметься за графіком.

Він виступив проти того, щоб переривати судовий процес посередині. За словами Фана, для участі Трампа в перших трьох днях давання свідчень були витрачені значні кошти на планування судового процесу і забезпечення безпеки.

"Відповідачі можуть і надалі намагатися затягувати час і тягнути час, але докази є чіткими, а наша позиція — сильною. Ми впевнені, що справедливість переможе", — сказала Джеймс.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп висловив готовність тимчасово зайняти позицію спікера Палати представників з метою згуртування Республіканської партії, допоки законодавці не визначать постійного кандидата на цю посаду. За словами політика, він отримав запит активуватися в ролі об'єднувача, оскільки має безліч союзників у Конгресі.

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