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Трамп пытается остановить судебное разбирательство дела касательно мошенничества

7 октября 2023 00:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Трамп пытается остановить судебное разбирательство дела касательно мошенничества
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Mike Segar
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пытается остановить судебный процесс по делу о мошенничестве. Он заявил, что суд должен дождаться апелляции на досудебное решение, прежде чем двигаться дальше.

Об этом сообщает The Guardian.

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На прошлой неделе нью-йоркский судья Артур Энгорон признал бывшего президента и других работников Trump Organization виновными в финансовых махинациях. Энгорон приказал распустить его компании.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала на Трампа в суд за создание ложной и обманчивой финансовой отчетности для заключения сделок.

В своей просьбе остановить судебный процесс адвокаты Трампа заявили:

"Роспуск несомненно нанесет серьезный и непоправимый ущерб не только Трампу и другим ответчикам, но и невиновным лицам, не являющимся участниками дела, и работникам, чьи средства к существованию зависят от пострадавших субъектов хозяйствования".

В запросе говорится, что аннулирование лицензий на ведение бизнеса без суда и следствия делает невозможным законную деятельность компании. По словам адвокатов, Энгорон не понимает масштаба хаоса, который вызвало его решение.

Защитник Трампа подал апелляцию на постановление от 26 сентября, которое было вынесено менее чем за неделю до начала судебного процесса. Оно изменило рамки судебного процесса, который теперь в основном сосредоточен на определении того, должен ли Трамп заплатить штраф за совершение мошенничества, что потенциально может составлять не менее 250 миллионов долларов.

Это последняя попытка команды Трампа остановить судебный процесс. Апелляционный суд 28 сентября отклонил просьбу об отмене всего судебного процесса, позволив ему начаться 2 октября. Бывший президент США даже пытался подать иск против Энгорона, но в итоге отказался от него.

Апелляционный суд еще не вынес решение о последней апелляции.

Старший помощник генерального прокурора Деннис Фан заявил, что офис Джеймса готов обсудить отсрочку исполнения решения суда Энгорон до завершения судебного разбирательства, а также решение по шести оставшимся требованиям против Трампа и других ответчиков, но только при условии, что судебный процесс будет проходить по графику.

Он выступил против того, чтобы прерывать судебный процесс посредине. По словам Фана, для участия Трампа в первых трех днях дачи показаний были израсходованы значительные средства на планирование судебного процесса и обеспечение безопасности.

"Ответчики могут и дальше пытаться затягивать время и тянуть время, но доказательства четкие, а наша позиция — сильная. Мы уверены, что справедливость победит", — сказала Джеймс.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп выразил готовность временно занять позицию спикера Палаты представителей с целью сплочения Республиканской партии, пока законодатели не определят постоянного кандидата на этот пост. По словам политика, он получил запрос активироваться в роли объединителя, поскольку имеет множество союзников в Конгрессе.

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