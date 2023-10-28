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Бывший соратник Трампа отказался от участия в предвыборной кампании

28 октября 2023 22:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бывший соратник Трампа отказался от участия в предвыборной кампании
Бывший вице-президент США Майк Пенс. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бывший вице-президент Соединенных Штатов и соратник экс-президента Трампа Майк Пенс отказался от своей кандидатуры на пост президента от Республиканской партии. Он завершил свою кампанию после того, как не сумел собрать деньги на нее. Кроме того, опросы свидетельствовали о падении его популярности.

Об этом сообщает AP News.

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"После долгих молитв и размышлений я решил приостановить свою президентскую кампанию с сегодняшнего дня. Мы всегда знали, что это будет тяжелая борьба, но я ни о чем не жалею", — сказал Пенс на встрече Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе.

Таким образом, Пенс становится первым значительным кандидатом, который оставил предвыборную гонку в Республиканской партии.

До последнего был верен Трампу

Среди критиков Трампа Пенс считался человеком, поддерживавшим бывшего президента во многих его начинаниях. Он также не критиковал даже самые одиозные решения своего бывшего шефа.

В результате Центр исследования по связям с общественностью Associated Press-NORC в августе обнаружил, что большинство взрослых американцев, 57%, негативно относятся к Пенсу, и только 28% имеют положительное отношение.

Ранее мы рассказывали, что республиканца Майка Джонсона избрали спикером палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки. Он голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины.

Напомним, что предвыборная команда президента США Джо Байдена создала аккаунт в соцсети Truth Social. Как известно, она принадлежит другому кандидату в президенты Дональду Трампу.

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