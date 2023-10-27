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Трампа звинуватили в погрозах свідкам у справі про втручання у вибори

27 жовтня 2023 08:08
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Трампа звинуватили в погрозах свідкам у справі про втручання у вибори
Експрезидент США Дональд Трамп на судовому слуханні. Фото: REUTERS/Jeenah Moon
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Експрезидента США Дональда Трампа звинувачують в погрозах свідку у справі про втручання у федеральні вибори. Політик погрожував Марку Медоузу, який давав свідчення по справі у суді. 

Про це повідомляє The Guardian

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Трампа звинувачують у погрозах 

Відомо, що спеціальний прокурор Джек Сміт звинуватив Дональда Трампа в спробі "надіслати безпомилкове та загрозливе повідомлення передбачуваному свідку Марку Медоузу" у справі про втручання у федеральні вибори. Відомо, що Медоуз був головою штабу Трампа і свідчив у відповідній справі у суді та отримав імунітет. 

Такі розпорядження про імунітет зазвичай передбачають, що свідки дають лише обмежені свідчення, які міністерство юстиції обіцяє не використовувати проти них.

"Позов суді Сміта надійшов до суду ввечері 25 жовтня  з вимогою обмеженого розпорядження. Суддя у справі Таня Чуткан видала такий наказ минулого тижня, але призупинила його, коли адвокати Трампа подали апеляцію", — йдеться у повідомленні. 

Що передувало

Нещодавно в Атланті велике журі звинуватило Дональда Трампа та 18 його сподвижників з приводу їхніх спроб підриву президентських виборів у 2020 році. Це історичне звинувачення, яке містить 41 пункт, стало вже четвертою кримінальною справою проти Трампа.

Деякі з його співобвинувачених прагнули передати свої справи до федерального суду, що дало б їм змогу захищатися від звинувачень на федеральному рівні та запропонувати більш вигідні резерви присяжних.

Нагадаємо, що окрім обвинувачень підірвати вибори, 26 вересня за вироком суду експрезидент США Дональд Трамп є винним у шахрайстві. Упродовж тривалого часу він обманював банки та страховиків, завищуючи свій капітал у документах. 

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