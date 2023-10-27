Трампа обвинили в угрозах свидетелям по делу о вмешательстве в выборы

Экс-президент США Дональд Трамп на судебном слушании. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Экс-президента США Дональда Трампа обвиняют в угрозах свидетелю по делу о вмешательстве в федеральные выборы. Политик угрожал Марку Медоузу, дававшему показания по его делу в суде.

Об этом сообщает The Guardian.

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Трампа обвиняют в угрозах

Известно, что специальный прокурор Джек Смит обвинил Дональда Трампа в попытке "отправить безошибочное и угрожающее сообщение" предполагаемому свидетелю Марку Медоузу по делу о вмешательстве в федеральные выборы. Известно, что Медоуз являлся председателем штаба Трампа и свидетельствовал в соответствующем деле в суде и получил иммунитет.

Такие предписания об иммунитете обычно предполагают, что свидетели дают лишь ограниченные показания, которые министерство юстиции обещает не использовать против них.

"Иск в суде Смита поступил в суд вечером 25 октября с требованием ограниченного распоряжения. Судья по делу Таня Чуткан издала такой приказ на прошлой неделе, но приостановила его, когда адвокаты Трампа подали апелляцию", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Недавно в Атланте большое жюри обвинило Дональда Трампа и 18 его сподвижников по поводу их попыток подрыва президентских выборов в 2020 году. Это историческое обвинение, содержащее 41 пункт, стало уже четвертым уголовным делом против Трампа.

Некоторые из его обвиняемых стремились передать свои дела в федеральный суд, что позволило бы им защищаться от обвинений на федеральном уровне и предложить более выгодные резервы присяжных.

Напомним, что кроме обвинений подорвать выборы, 26 сентября по приговору суда экс-президент США Дональд Трамп виновен в мошенничестве. Долгое время он обманывал банки и страховщиков, завышая свой капитал в документах.