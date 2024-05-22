Некоторые страны ЕС признали независимость Палестинского государства

Иерусалим в Палестине. Фото: photowanderers

Норвегия, Ирландия и Испания официально подтвердили, что признают Палестину независимым государством. Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере подчеркнул, что это поможет установить мир на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters в среду, 22 мая.

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Признание независимости Палестинского государства

Члены Европейского Союза Словения и Мальта также отметили в последние недели, что они планируют признать Палестину независимой.

"Члены Европейского Союза Словения и Мальта также отметили в последние недели, что они планируют признать, утверждая, что решение о двух государствах важно для длительного мира в регионе", — говорится в материале.

"В разгар войны с десятками тысяч погибших и раненых мы должны оставить в живых единственное, что может обеспечить безопасный дом как для израильтян, так и для палестинцев: два государства, которые могут жить в мире друг с другом", — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Палестинское государство признали 143 из 193 государств-членов ООН.



Европейские страны подошли к этому вопросу по-особому, некоторые, например Швеция, признали палестинское государство десять лет назад, тогда как Франция не планирует этого делать, если это не станет "эффективным инструментом для достижения прогресса на пути к миру".



Напомним, ранее Израиль выступил против предоставления Палестине членства в ООН. Вступление Палестины в ООН может создать прецедент для попыток Косово и Тайваня также подать заявку в ООН.

9 мая сторонники Палестины вышли на митинг в Швеции. В этот день на Евровидении должна была выступать представительница Израиля. Именно это стало причиной акции сторонников Палестины.

Как известно, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан обратился в суд с просьбой выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Йова Галанта, а также трех руководителей палестинской организации ХАМАС.

Их обвиняют в военных преступлениях, совершенных в ходе атак ХАМАС на Израиль и действий израильских военных в ходе ответной операции в Газе.

