Деякі країни ЄС визнали незалежність Палестинської держави

Єрусалим у Палестині. Фото: photowanderers

Норвегія, Ірландія та Іспанія офіційно підтвердили, що визнають Палестину незалежною державою. Норвезькій прем’єр-міністр Йонас Гар Стере наголосив, що це допоможе встановити мир на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters в середу, 22 травня.

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Визнання незалежності Палестинської держави

Члени Європейського Союзу Словенія та Мальта також зазначили останніми тижнями, що вони планують визнати Палестину незалежною.

"Члени Європейського Союзу Словенія та Мальта також зазначили останніми тижнями, що вони планують визнати, стверджуючи, що рішення про дві держави є важливим для тривалого миру в регіоні", — йдеться у матеріалі.

"У розпал війни з десятками тисяч загиблих і поранених ми повинні залишити в живих єдине, що може забезпечити безпечний дім як для ізраїльтян, так і для палестинців: дві держави, які можуть жити в мирі одна з одною", — заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Палестинську державу визнали 143 зі 193 держав-членів ООН.



Європейські країни підійшли до цього питання по-особливому, деякі, як-от Швеція, визнали Палестинську державу ще десять років тому, тоді як Франція не планує цього робити, якщо це не стане "ефективним інструментом для досягнення прогресу на шляху до миру№.

Нагадаємо, раніше Ізраїль виступив проти надання Палестині членства в ООН. Вступ Палестини в ООН може створити прецедент для спроб Косова і Тайваню також подати заявку до ООН.

9 травня представники Палестини вийшли на мітинг у Швеції. В цей день на Євробаченні мала виступати представниця Ізраїлю. Саме це стало причиною акції прихильників Палестини.

Як відомо, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан звернувся до суду з проханням випустити ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йова Галанта, а також на трьох керівників палестинської організації ХАМАС.



Їх звинувачують у воєнних злочинах, які були вчинені під час атак ХАМАС на Ізраїль та дій ізраїльських військових у ході операції відповідь у Газі.