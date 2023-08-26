Три впечатляющих особенности менталитета японцев от посла Украины в Японии

Люди возле японского храма. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE

Японцы — уникальная нация, поражающая весь мир своими технологиями, архитектурой, традициями и менталитетом. О "японском качестве" говорят во всем мире как о самом лучшем, но знали ли вы об особенностях характера японцев?

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский поделился в интервью Новини.LIVE наиболее впечатляющими фактами о японцах.

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Вежливые и педантичные японцы

Первая вещь, которая сразу бросается в глаза японцам — это то, что они чувствуют себя ужасно некомфортно, если ведут себя грубо или невежливо по отношению к другим. В их культуре это просто неприемлемо.

Здесь очень редко можно услышать на улице, как японцы кричат друг на друга. Также вы никогда не увидите, как они бьют или кричат на своих детей. И даже за рулем не сигналит без причины.

"Они объясняют это так: мы так договорились в обществе, потому что так нам удобно всем. Мы все не хотим друг другу наносить вред. Один из аспектов - это то, что в Японии один из самых низких в мире уровень преступности. Вы можете потерять кошелек. , и вам обязательно его вернут со всем, что было в нем", — рассказывает посол Украины.

Вторая особенность – это то, что японцы любят делать все вместе.

Например, если происходит какая-то катастрофа, люди сразу сплачиваются и вместе решают проблемы.

И последнее — японцы до мелочей педантичны. Они любят делать все идеально. Такой порядок навязывают им еще с детства, и распространяется он буквально на все — технику, продукцию, строительство, мероприятия и так далее.

"Они чувствуют ответственность за ту продукцию, которую они выпускают. Если выясняется, что что-то было сделано не так и нанесло вред, то руководители компаний, политики уходят в отставку и извиняются перед нацией", — рассказывает Сергей Корсунский.

Однако такая ментальная особенность есть и другая сторона медали. Из-за общественного давления, когда у японцев не получается сделать что-либо идеально, это приводит к психологическим травмам. И как результат — повышенный уровень самоубийств в стране.

Напомним, Япония ввела санкции против России, согласно которым ввоз люксовых японских авто в страну-агрессорку будет прекращен.