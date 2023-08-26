Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Три впечатляющих особенности менталитета японцев от посла Украины в Японии arrow

Три впечатляющих особенности менталитета японцев от посла Украины в Японии

26 августа 2023 06:25
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)
Три впечатляющих особенности менталитета японцев от посла Украины в Японии
Люди возле японского храма. Фото: Юлия Войнар/Новини.LIVE
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)

Японцы — уникальная нация, поражающая весь мир своими технологиями, архитектурой, традициями и менталитетом. О "японском качестве" говорят во всем мире как о самом лучшем, но знали ли вы об особенностях характера японцев?

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский поделился в интервью Новини.LIVE наиболее впечатляющими фактами о японцах.

Читайте также:

Вежливые и педантичные японцы

Первая вещь, которая сразу бросается в глаза японцам — это то, что они чувствуют себя ужасно некомфортно, если ведут себя грубо или невежливо по отношению к другим. В их культуре это просто неприемлемо.

Здесь очень редко можно услышать на улице, как японцы кричат друг на друга. Также вы никогда не увидите, как они бьют или кричат на своих детей. И даже за рулем не сигналит без причины.

"Они объясняют это так: мы так договорились в обществе, потому что так нам удобно всем. Мы все не хотим друг другу наносить вред. Один из аспектов - это то, что в Японии один из самых низких в мире уровень преступности. Вы можете потерять кошелек. , и вам обязательно его вернут со всем, что было в нем", — рассказывает посол Украины.

Вторая особенность – это то, что японцы любят делать все вместе.

Например, если происходит какая-то катастрофа, люди сразу сплачиваются и вместе решают проблемы.

И последнее — японцы до мелочей педантичны. Они любят делать все идеально. Такой порядок навязывают им еще с детства, и распространяется он буквально на все — технику, продукцию, строительство, мероприятия и так далее.

"Они чувствуют ответственность за ту продукцию, которую они выпускают. Если выясняется, что что-то было сделано не так и нанесло вред, то руководители компаний, политики уходят в отставку и извиняются перед нацией", — рассказывает Сергей Корсунский.

Однако такая ментальная особенность есть и другая сторона медали. Из-за общественного давления, когда у японцев не получается сделать что-либо идеально, это приводит к психологическим травмам. И как результат — повышенный уровень самоубийств в стране.

Напомним, Япония ввела санкции против России, согласно которым ввоз люксовых японских авто в страну-агрессорку будет прекращен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости Украины 25 августа: новая помощь для Украины и отставка главы ГСЧС

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз