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Три вражаючі особливості менталітету японців від посла України в Японії

26 серпня 2023 06:25
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)
Три вражаючі особливості менталітету японців від посла України в Японії
Люди біля японського храму. Фото: Юлія Войнар/Новини.LIVE
057d02d7-19ed-4fb0-515c-e9be6569ba00 - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналістка (Польща)

Японці — унікальна нація, яка вражає весь світ своїми технологіями, архітектурою, традиціями та менталітетом. Про "японську якість" говорять в усьому світі як про найкращу, але чи знали ви про особливості характеру японців?

Посол України в Японії Сергій Корсунський поділився в інтервʼю Новини.LIVE найбільш вражаючими фактами про японців. 

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Ввічливі та педантичні японці

Перша річ, яка одразу кидається в очі в японцях — це те, що вони почуваються жахливо некомфортно, якщо поводяться грубо чи неввічливо по відношенню до інших. У їхній культурі це просто неприйнятно.

Тут дуже рідко можна почути на вулиці як японці кричать один на одного. Також ви ніколи не побачите, як вони бʼють чи кричать на своїх дітей. Та навіть за кермом не сигналить без причини. 

"Вони пояснюють це так: ми так домовилися у суспільстві, тому що так нам зручно всім. Ми всі не хочемо один одному завдавати шкоди. Один з аспектів — це те, що в Японії один з найнижчих у світі рівень злочинності. Ви можете загубити гаманець, і вам обов'язково його повернуть з усім, що в ньому було", — розповідає посол України. 

Друга особливість — це те, що японці люблять робити все разом. 

Приміром, якщо стається якась катастрофа, люди одразу згуртовуються і разом вирішують проблеми. 

І останнє — японці до дрібниць педантичні. Вони люблять все робити ідеально. Такий порядок навʼязують їм ще змалечку, і розповсюджується він буквально на все — техніку, продукцію, будівництва, заходи і так далі. 

"Вони відчувають відповідальність за ту продукцію, яку вони випускають. Якщо з'ясовується, що щось було зроблено не так і завдало шкоди, то керівники компаній, політики йдуть у відставку і вибачаються перед нацією", — розповідає Сергій Корсунський. 

Однак така ментальна особливість є й іншу сторону медалі. Через суспільний тиск, коли в японців не виходить зробити щось ідеально, це призводить до психологічних травм. І як результат — підвищений рівень самогубств у країні. 

Нагадаємо, Японія ввела санкції проти Росії, згідно з якими ввезення люксових японських авто до країни-агресорки буде припинено. 

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